Zomrel módny návrhár Virgil Abloh

New York 29. novembra (TASR) - Vo veku 41 rokov zomrel v nedeľu americký módny návrhár Virgil Abloh, ktorý už niekoľko rokov bojoval s rakovinou. Oznámila to skupina LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), pre ktorú tvoril pánske kolekcie, informuje agentúra AP.



"Všetci sme po tejto hroznej správe šokovaní. Virgil nebol len geniálny dizajnér a vizionár, bol to aj človek s krásnou dušou a veľkou múdrosťou," uviedol predseda a výkonný riaditeľ LVMH Bernard Arnault.



Vo vyhlásení Ablohovej rodiny na jeho instagramovom účte sa uvádza, že návrhár uplynulé dva roky bojoval so zhubným a vysoko invazívnym nádorom krvných ciev.



"Od určenia diagnózy v roku 2019 sa rozhodol bojovať v súkromí. Podstúpil množstvo náročných liečebných postupov. Napriek tomu viedol niekoľko významných inštitúcií v oblasti módy, umenia a kultúry," napísala jeho rodina na sociálnej sieti.