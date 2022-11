Zomrel muž, ktorého životný príbeh bol námetom pre film Terminál

Bobigny 12. novembra (TASR) - Iránsky politický utečenec, ktorého životný príbeh poslúžil ako námet pre film Terminál s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe, zomrel v sobotu na parížskom letisku, kde strávil 18 rokov života.



Podľa informácií televízie BFM 76-ročný muž, ktorý prežil na letisku Charla de Gaulla viac ako 18 rokov, zomrel prirodzenou smrťou krátko pred poludním v termináli 2F.



Mehran Karimi Nasseri, ktorý sa narodil v roku 1945 v Iráne, sa vrátil na letisko pred niekoľkými týždňami, keď vraj minul väčšinu honoráru, ktorý dostal za film.



Televízia BFM uvádza, že u muža, ktorý sa nechával oslovovať "sir Alfred", sa pritom po jeho smrti našlo niekoľko tisíc eur.



Nasseri, ktorý študoval v Spojenom kráľovstve, uviazol na letisku Roissy v novembri roku 1988 po tom, čo letel z Iránu do Londýna, Berlína a Amsterdamu v snahe nájsť svoju matku. Zo všetkých krajín, kde pristál, bol vyhostený, pretože nebol schopný predložiť potrebné doklady.



Na letisku Roissy-Charles de Gaulle potom okolo neho vyrástla sieť podporovateľov, ktorí mu poskytovali jedlo i lekársku pomoc. Priniesli mu aj knihy a rádio. Jeho domovom na letisku sa na 18 rokov stala časť parketovej podlahy a plastová lavička.



Po dlhej právnej bitke a za pomoci právnika sa Iráncovi v roku 1999 konečne podarilo získať vo Francúzsku štatút utečenca a následne aj povolenie na pobyt.



V reakcii na to však Iránec povedal: "Nie som si celkom istý, čo chcem robiť, zostať v Roissy alebo odísť." "Mám doklady, môžem tu zostať. Myslím, že by som si mal pred rozhodnutím dôkladne preštudovať všetky možnosti," vysvetľoval. AFP vo svojej správe dodala, že vtedy Iránec z letiska neodišiel.



Žil tam až do roku 2006, keď musel byť hospitalizovaný. Keď ho z nemocnice prepustili, postaral sa oňho najprv Červený kríž a potom útulok Emauzy. Na letisko sa opäť vrátil pred niekoľkými týždňami.



Nasseriho zvláštny životný príbeh zaujal hollywoodskeho režiséra Stevena Spielberga, ktorý potom - ním inšpirovaný - nakrútil film Terminál. Americký herec Tom Hanks v ňom hral muža, ktorý uviazne na newyorskom letisku JFK, keď v jeho rodnej krajine vypukne revolúcia.