Zomrel muž, ktorý natočil napadnutie Afroameričana Kinga policajtmi

Los Angeles 22. septembra (TASR) - V americkom meste Los Angeles zomrel na komplikácie súvisiace s ochorením COVID-19 George Holliday, inštalatér, ktorý v roku 1991 natočil, ako štyria belošskí policajti bijú černošského vodiča Rodneyho Kinga. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na utorkové oznámenie jeho blízkeho priateľa Roberta Wollenwebera.



Holliday (61) zomrel v nedeľu v losangelskej nemocnici, kde bol hospitalizovaný vyše mesiaca. Holliday nebol zaočkovaný a v uplynulých dňoch bol napojený na pľúcny ventilátor po tom, ako dostal zápal pľúc.



Hollidaya v noci z 3. na 4. marca 1991 prebudila cestná kontrola pred jeho domom v údolí San Fernando v Los Angeles. Vyšiel von, aby to natočil svojou novou videokamerou, pričom zachytil policajtov, ako Kinga bijú a kopú, a to aj potom, čo ležal na zemi.



O rok neskôr sa jeho zrnitá, približne deväťminútová nahrávka stala kľúčovým dôkazom v súdnom procese so štyrmi policajtmi, ktorí čelili obvineniu z napadnutia a neprimeraného použitia sily.



Keď došlo 29. apríla 1992 k oslobodeniu policajtov, v meste vypukli rozsiahle násilnosti. Stovky podnikov boli počas niekoľkých dní vyrabované a celé bloky domov vypálené. Pri streľbe alebo inom násilí zahynulo viac ako 60 ľudí, väčšinou v južnej časti Los Angeles.



King v súvislosti s prípadom zažaloval mesto Los Angeles a v roku 1994 dostal od neho 3,8 milióna dolárov. V rozhovore pre agentúru AP v roku 2012 však povedal, že o väčšinu týchto peňazí prišiel v dôsledku zlých investícií. King sa utopil vo svojom záhradnom bazéne 17. júna 2012 vo veku 47 rokov.