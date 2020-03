Zomrel muž, ktorý počas vojny strhol nemeckú vlajku z Akropoly

Atény 30. marca (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel v pondelok v Aténach grécky odbojár, hrdina hnutia odporu proti nacistom, politik a spisovateľ Manolis Glezos. Informovala o tom grécka televízia ERT.



Glezos bol v roku 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo veku 91 rokov sa stal jeho najstarším poslancom. V eurovoľbách získal viac ako 440.000 preferenčných hlasov.



Známym sa stal svojím činom z noci na 31. mája 1941, keď ako 19-ročný spolu so študentom Apostolosom Santasom vyliezli v Aténach na Akropolu a strhli tam vlajku s hákovým krížom.



Počas druhej svetovej vojny bol trikrát zatknutý za odbojovú činnosť. V čase občianskej vojny v Grécku bol na strane povstalcov. V roku 1948 bol odsúdený na smrť, ale v roku 1950 mu trest zmenili na doživotie.



Na slobodu sa dostal v roku 1954, ale v rokoch 1958–62 a 1967–71 bol znova väznený, a to z politických dôvodov.



Následne odišiel do exilu. Po návrate do vlasti sa angažoval v gréckej politike a za strany komunistickej či socialistickej orientácie bol opakovane zvolený za poslanca gréckeho parlamentu.



V roku 2014 sa Glezos stal poslancom Európskeho parlamentu, do ktorého kandidoval vo farbách Koalície radikálnej ľavice známej ako SYRIZA.



Počas nedávnej ekonomickej krízy v Grécku sa Glezos postavil proti úsporným opatreniam gréckej vlády a vyzval Nemecko, aby splatilo peniaze, ktoré mu počas druhej svetovej vojny Grécko z donútenia požičalo.