Zomrel muž, ktorý sa zapálil pri súdnej sieni počas procesu s Trumpom

New York 20. apríla (TASR) - Zomrel muž, ktorý sa v piatok zapálil v parku oproti súdnej sieni v New Yorku počas prebiehajúceho súdneho procesu s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom. V sobotu o tom informovali médiá.



Muž podľahol zraneniam v nemocnici, uviedlo niekoľko amerických médií s odvolaním sa na policajné zdroje.



Muž, údajne zo štátu Florida, rozdával podľa svedkov v parku letáky obsahujúce konšpiračné teórie.



Potom sa polial tekutinou a zapálil sa, napísali rôzne médiá vrátane novín New York Times a televízie CNN.



Okolostojaci ľudia začali podľa médií kričať a volali o pomoc. Po krátkom čase prišli policajti a plamene uhasili.



Muža vzala sanitka do nemocnice. Motív jeho činu zostáva nejasný.



V nemocnici ho potom vyhlásili za mŕtveho, uviedla televízia NBC s odvolaním sa na políciu. Tá neuviedla presný čas jeho smrti.



Incident sa stal v parku Collect Pond, priamo oproti súdnej sieni, kde v súčasnosti prebieha súdny proces s Trumpom.



Súdna sieň je uzavretá a v službe je množstvo policajtov. Okolo nich sú zhromaždené desiatky zástupcov médií s kamerami a vysielacie vozy.



Odporcovia a podporovatelia Trumpa sa môžu zhromaždiť na demonštrácie v parku, ale zatiaľ ich tak urobilo iba málo. Pozemok je obkolesený barikádami, ale sú tam otvorené vstupy.