Zomrel muž, ktorý strávil v železných pľúcach vyše 70 rokov

Washington 13. marca (TASR) - Američan Paul Alexander, ktorý prežil detskú obrnu a bol známy ako "muž uväznený v železných pľúcach", zomrel v stredu vo veku 78 rokov. V stredu to oznámila jeho rodina a webová stránka. TASR informuje informácie z tlačovej agentúry AFP.



Alexander prekonal obrnu ako šesťročný, ale zostal ochrnutý od krku nadol. Dýchať mohol iba pomocou mechanického respirátora, z ktorého mu trčala iba hlava. Hoci bol takto uväznený, bol vynikajúcim študentom práva a neskôr pracoval v právnickej oblasti.



"S ťažkým srdcom musím oznámiť, že môj brat minulú noc zomrel," napísal v stredu ráno jeho brat Philip na Facebooku. "Bolo mi cťou, že som mohol byť súčasťou života niekoho, koho ľudia tak veľmi obdivovali," dodal.



Advokát hendikepovaných Christopher Ulmer, ktorý na webe zbieral pre Alexandra peniaze jeho úmrtie v utorok potvrdil na crowdfundingovej platforme GoFundMe.



"Jeho príbeh sa šíril doďaleka a pozitívne ovplyvňoval ľudí po celom svete. Paul bol neuveriteľným vzorom, na ktorý budeme stále pamätať," uviedol Ulmer.



V predchádzajúcom príspevku na oficiálnom Alexandrovom účte na TikToku sa uvádzalo, že ho museli urýchlene odviezť na pohotovosť, lebo sa nakazil koronavírusom.



Želené pľúca sú hermeticky uzavreté komory, v ktorých sa zvyšovaním a znižovaním tlaku rozťahujú a sťahujú pľúca pacienta. Inak by nemohol dýchať. Od 20. rokov 20. storočia pomáhali ľuďom, ktorí ochrnuli. Ich využívanie sa obmedzilo, keď americký lekár, výskumník a virológ Jonas Salk vynašiel očkovaciu látku proti detskej obrne. Umožnil jej voľné šírenie, čím síce stratil zhruba sedem miliárd dolárov, ale detskú obrnu ako zničujúce paralyzujúce ochorenie pomohol prakticky zlikvidovať.



Alexander bol držiteľom oficiálneho Guinnessovho svetového rekordu za čas strávený v železných pľúcach - bolo to vyše 70 rokov. Poslednou osobou žijúcou v železných pľúcach má byť teraz 75-ročná Martha Lillardová z mesta Shawnee v americkom štáte Oklahoma.