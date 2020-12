Zomrel najhorší sériový vrah USA Samuel Little

Los Angeles 31. decembra (TASR) - Samuel Little, podľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) najhorší sériový vrah Spojených štátov, zomrel v stredu v Kalifornii vo veku 80 rokov. Informovali o tom predstavitelia väzenskej správy, ktorých citovala tlačová agentúra AFP.



Little sa priznal k 93 vraždám - väčšinou žien -, ktoré spáchal v rokoch 1970-2005, ale jeho vražedné vyčíňanie od jedného pobrežia USA k druhému ostalo neodhalené niekoľko desaťročí.



Obeťami bývalého boxera sa stali väčšinou drogovo závislé ženy a prostitútky a v mnohých prípadoch neboli tieto ženy nikdy identifikované alebo sa ich smrť ani nevyšetrovala.



Keď začal Little spoza mreží vymenovávať svoje obete, FBI následne vlani potvrdila účasť tohto muža na najmenej 50 úmrtiach a všetky jeho vyhlásenia označila za "vierohodné".



Little zomrel v stredu skoro ráno a súdni lekári v Los Angeles ešte musia stanoviť príčinu jeho smrti, uviedla v oznámení Kalifornská správa nápravnovýchovných zariadení.



Little si po zatknutí v roku 2014 odpykával tri doživotné väzenia bez možnosti predčasného prepustenia.



Vystupoval aj pod menom Samuel McDowell, bol vysoký 190 centimetrov. Svoje obete obvykle omráčil silnými údermi a potom ich zaškrtil, takže nenechal žiadne viditeľné stopy ako napríklad rany po bodnutí alebo nábojoch.



Tento fakt spolu s prostredím a minulosťou obetí viedli pri mnohých úmrtiach k záveru, že išlo o predávkovanie drogami, nehodu alebo prirodzenú príčinu.



Little vyrastal v americkom štáte Ohio, prestal chodiť na strednú školu a žil "sťahovavým životom". Kradol v obchodoch alebo okrádal ľudí, aby si mohol kúpiť alkohol a drogy, uviedla FBI.



Jeho prvé záznamy v registri trestov sú z roku 1956, keď ho zatýkali za krádeže v obchodoch, podvody, drogové trestné činy a vlámania.



V 80. rokoch 20. storočia ho obvinili z vrážd žien v štátoch Mississippi a Florida, ale neusvedčili a neodsúdili ho za ne.



Americké médiá nedávno informovali, že Little trpí srdcovým ochorením a cukrovkou.