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Zomrel nemecký anatóm Gunther von Hagens
Bol celosvetovo známy ako vynálezca plastinácie a tvorca výstav preparovaných ľudských a zvieracích tiel Body Worlds.
Autor TASR
Heidelberg 27. júla (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel nemecký anatóm Gunther von Hagens, ktorý bol celosvetovo známy ako vynálezca plastinácie a tvorca výstav preparovaných ľudských a zvieracích tiel Body Worlds. Podľa agentúr DPA a AFP o tom informovali von Hagensovi príbuzní a jeho Inštitút pre plastináciu, píše TASR.
„Gunther von Hagens samotný si želal, aby jeho telo sprístupnili po smrti na plastináciu,“ oznámila jeho rodina v Heidelbergu s tým, že zomrel v piatok a jeho želanie bude rešpektovať.
Na plastinácii sa zúčastní aj von Hagensova manželka Angelina Whalleyová, ktorá bola jeho dlhoročnou spolupracovníčkou a v posledných rokoch mu pomáhala aj s komunikáciou, keďže Parkinsonova choroba vážne narušila rečové centrum v jeho mozgu.
Whalleyová pred časom v rozhovore pre DPA priznala, že spočiatku manželovo želanie považovala za čudné, neskôr ho však prijala ako vyjadrenie lásky k svojmu partnerovi. Dodala, že plastinácia sa nezačne bezprostredne po jeho smrti. „Potrebujem rok, kým k tomu dôjde - tak dlho bude v mrazničke,“ vysvetlila.
Metódu plastinácie vyvinul von Hagens v roku 1977. Ide o postup, pri ktorom sa telesné tekutiny a rozpustné tuky nahrádzajú plastickými polymérmi, čím sa zachováva anatomická štruktúra tela na vzdelávacie a vedecké účely. Takto vzniknuté preparáty sú dlhodobo chránené pred rozkladom a môžu byť vystavované aj širokej verejnosti. Na niektorých preparátoch je odstránená koža, vďaka čomu sú viditeľné svaly, cievy a nervové štruktúry.
Takto konzervované telá Von Hagens vystavoval po celom svete vrátane Slovenska. Návštevníci na výstavách Body Worlds mohli vidieť fungovanie ľudských orgánov, prejavy rôznych ochorení či dôsledky závislostí, napríklad fajčenia a konzumácie alkoholu. Oboznámiť sa mohli aj s fungovaním umelých kolenných či bedrových kĺbov alebo s umiestnením implantátov. Preparované ľudské i zvieracie telá sú na výstavách vystavené v rôznych polohách, napríklad ako basketbalisti či skateboardisti, a niektoré exponáty zobrazujú aj intímne situácie.
Výstavy svojím prístupom k anatómii a fyziológii ľudského tela fascinovali milióny návštevníkov po celom svete. Predstavujú kombináciu vedy, umenia a vzdelávania, zároveň však vyvolali aj množstvo kontroverzií.
Cirkvi tento spôsob vystavovania ľudských tiel odmietajú ako nedôstojný. Kritici z radov cirkevnej aj širšej verejnosti zároveň spochybňovali, či všetky telá použité na výstavách pochádzali od ľudí, ktorí s ich použitím po smrti slobodne súhlasili. Von Hagens tvrdil, že používal iba telá darované na vedecké účely.
Vzhľadom na spôsob vystavovania tiel sa diskutovalo aj o tom, či výstavy predstavujú predovšetkým vzdelávací projekt alebo komerčnú „šou“ s ľudskými pozostatkami.
Von Hagens sa narodil v roku 1945 neďaleko Poznane v dnešnom Poľsku. Techniku plastinácie vyvinul v Heidelbergu v 70. rokoch 20. storočia a v roku 1993 tam založil Inštitút pre plastináciu.
Jeho poznávacím znamením bol klobúk, ktorý nosil takmer neustále. Jeho manželka Angelina Whalleyová vysvetlila, že klobúky nosili anatómovia už v období renesancie a pre von Hagensa bol akýmsi symbolom.
„Gunther von Hagens samotný si želal, aby jeho telo sprístupnili po smrti na plastináciu,“ oznámila jeho rodina v Heidelbergu s tým, že zomrel v piatok a jeho želanie bude rešpektovať.
Na plastinácii sa zúčastní aj von Hagensova manželka Angelina Whalleyová, ktorá bola jeho dlhoročnou spolupracovníčkou a v posledných rokoch mu pomáhala aj s komunikáciou, keďže Parkinsonova choroba vážne narušila rečové centrum v jeho mozgu.
Whalleyová pred časom v rozhovore pre DPA priznala, že spočiatku manželovo želanie považovala za čudné, neskôr ho však prijala ako vyjadrenie lásky k svojmu partnerovi. Dodala, že plastinácia sa nezačne bezprostredne po jeho smrti. „Potrebujem rok, kým k tomu dôjde - tak dlho bude v mrazničke,“ vysvetlila.
Metódu plastinácie vyvinul von Hagens v roku 1977. Ide o postup, pri ktorom sa telesné tekutiny a rozpustné tuky nahrádzajú plastickými polymérmi, čím sa zachováva anatomická štruktúra tela na vzdelávacie a vedecké účely. Takto vzniknuté preparáty sú dlhodobo chránené pred rozkladom a môžu byť vystavované aj širokej verejnosti. Na niektorých preparátoch je odstránená koža, vďaka čomu sú viditeľné svaly, cievy a nervové štruktúry.
Takto konzervované telá Von Hagens vystavoval po celom svete vrátane Slovenska. Návštevníci na výstavách Body Worlds mohli vidieť fungovanie ľudských orgánov, prejavy rôznych ochorení či dôsledky závislostí, napríklad fajčenia a konzumácie alkoholu. Oboznámiť sa mohli aj s fungovaním umelých kolenných či bedrových kĺbov alebo s umiestnením implantátov. Preparované ľudské i zvieracie telá sú na výstavách vystavené v rôznych polohách, napríklad ako basketbalisti či skateboardisti, a niektoré exponáty zobrazujú aj intímne situácie.
Výstavy svojím prístupom k anatómii a fyziológii ľudského tela fascinovali milióny návštevníkov po celom svete. Predstavujú kombináciu vedy, umenia a vzdelávania, zároveň však vyvolali aj množstvo kontroverzií.
Cirkvi tento spôsob vystavovania ľudských tiel odmietajú ako nedôstojný. Kritici z radov cirkevnej aj širšej verejnosti zároveň spochybňovali, či všetky telá použité na výstavách pochádzali od ľudí, ktorí s ich použitím po smrti slobodne súhlasili. Von Hagens tvrdil, že používal iba telá darované na vedecké účely.
Vzhľadom na spôsob vystavovania tiel sa diskutovalo aj o tom, či výstavy predstavujú predovšetkým vzdelávací projekt alebo komerčnú „šou“ s ľudskými pozostatkami.
Von Hagens sa narodil v roku 1945 neďaleko Poznane v dnešnom Poľsku. Techniku plastinácie vyvinul v Heidelbergu v 70. rokoch 20. storočia a v roku 1993 tam založil Inštitút pre plastináciu.
Jeho poznávacím znamením bol klobúk, ktorý nosil takmer neustále. Jeho manželka Angelina Whalleyová vysvetlila, že klobúky nosili anatómovia už v období renesancie a pre von Hagensa bol akýmsi symbolom.