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Zomrel nórsky kráľ Harald V.
Monarcha bol v súčasnosti najstarším vládnucim panovníkom v Európe - na trón nastúpil v roku 1991 po smrti svojho otca Olafa V.
Autor TASR,aktualizované
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Oslo 28. augusta (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel nórsky kráľ Harald V.. S odvolaním sa na kráľovský palác o tom v piatok ráno informovala agentúra AFP. Palác už predtým oznámil, že kráľ bol hospitalizovaný s „mimoriadne vážnym“ krvným ochorením. Jeho nástupcom sa stane jeho syn a korunný princ Haakon, píše TASR.
Harald podľa vyhlásenia zomrel pokojne v Univerzitnej nemocnici v Osle v piatok o 06.35 h SELČ.
Monarcha bol v súčasnosti najstarším vládnucim panovníkom v Európe - na trón nastúpil v roku 1991 po smrti svojho otca Olafa V. Bol prvým nórskym kráľom, ktorý sa narodil v Nórsku od 14. storočia, uviedla stanica BBC.
Zdravotné problémy mal dlhodobo, opakovane však vylúčil abdikáciu. Naposledy ho liečili na hemolytickú anémiu, druh málokrvnosti, pri ktorej dochádza k abnormálne rýchlemu rozpadu červených krviniek, čo vedie k únave, bledosti a dýchavičnosti. Palác už vo štvrtok oznámil, že kráľov zdravotný stav je mimoriadne vážny.
Do histórie sa Harald podľa BBC zapíše ako obľúbená a reformná osobnosť, ktorá modernizovala monarchiu, porušila tradíciu sobášom so ženou mimo kráľovského rodu a bola jednotiacou silou v najťažších chvíľach Nórska. Medzi ne patrili teroristické útoky v júli 2011, ktoré si vyžiadali 77 obetí.
Počas jeho 35-ročného vládnutia sa nórska monarchia podľa historikov stala viac rovnostárskou a transparentnejšou z hľadiska financií a zdravotnej starostlivosti. Koniec jeho panovania poznačila séria škandálov, ktoré k jeho veľkému zdeseniu poškodili povesť monarchie, pripomenula agentúra AFP.
Harald bol tiež milovníkom pobytu v prírode, venoval sa rybolovu, lovu i lyžovaniu. V minulosti trikrát reprezentoval Nórsko na olympijských hrách v jachtingu.
Harald podľa vyhlásenia zomrel pokojne v Univerzitnej nemocnici v Osle v piatok o 06.35 h SELČ.
Monarcha bol v súčasnosti najstarším vládnucim panovníkom v Európe - na trón nastúpil v roku 1991 po smrti svojho otca Olafa V. Bol prvým nórskym kráľom, ktorý sa narodil v Nórsku od 14. storočia, uviedla stanica BBC.
Zdravotné problémy mal dlhodobo, opakovane však vylúčil abdikáciu. Naposledy ho liečili na hemolytickú anémiu, druh málokrvnosti, pri ktorej dochádza k abnormálne rýchlemu rozpadu červených krviniek, čo vedie k únave, bledosti a dýchavičnosti. Palác už vo štvrtok oznámil, že kráľov zdravotný stav je mimoriadne vážny.
Do histórie sa Harald podľa BBC zapíše ako obľúbená a reformná osobnosť, ktorá modernizovala monarchiu, porušila tradíciu sobášom so ženou mimo kráľovského rodu a bola jednotiacou silou v najťažších chvíľach Nórska. Medzi ne patrili teroristické útoky v júli 2011, ktoré si vyžiadali 77 obetí.
Počas jeho 35-ročného vládnutia sa nórska monarchia podľa historikov stala viac rovnostárskou a transparentnejšou z hľadiska financií a zdravotnej starostlivosti. Koniec jeho panovania poznačila séria škandálov, ktoré k jeho veľkému zdeseniu poškodili povesť monarchie, pripomenula agentúra AFP.
Harald bol tiež milovníkom pobytu v prírode, venoval sa rybolovu, lovu i lyžovaniu. V minulosti trikrát reprezentoval Nórsko na olympijských hrách v jachtingu.