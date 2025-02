Zomrel novinár a historik Marian Turski, prežil Auschwitz

Berlín/Varšava 18. februára (TASR) — Vo veku 98 rokov zomrel v utorok vo Varšave novinár, historik a bývalý väzeň nacistického koncentračného tábora Auschwitz Marian Turski, ktorý bol od roku 2021 predsedom Medzinárodného osvienčimského výboru (IAK) združujúceho preživších holokaust a ich organizácie z 19 krajín. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry PAP a DPA.



Informáciu o úmrtí Turského priniesol týždenník Polityka, kde bol dlhé roky redaktorom.



Marian Turski sa narodil 26. júna 1926 v litovskom meste Druskininkai v rodine poľských židov ako Mosze Turbowicz. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa s rodinou ocitol v roku 1942 v gete v Lodži. Jeho príbuzných následne deportovali do Auschwitzu. Turskému sa deportácii podarilo vyhýbať až do augusta 1944, keď sa ocitol v jednom z posledných transportov do tohto koncentračného tábora.



V januári 1945 prežil pochod smrti do koncentračného tábora Buchenwald a v apríli, keď sa k nemu blížili americké jednotky, prežil aj pochod do Terezína. Tam, chorý na týfus, čakal až do jeho oslobodenia.



Po skončení vojny sa usadil vo Varšave. Od roku 1945 bol aktívny v mládežníckej organizácii Poľskej robotníckej strany (PPR), potom pracoval v tlačovom oddelení Poľskej zjednotenej robotníckej strany (PZPR). V roku 1957 sa stal publicistom a od roku 1958 bol vedúcim historickej rubriky týždenníka Polityka.



Turski získal počas svojho života množstvo ocenení. Okrem IAK pôsobil v ďalších organizáciách – okrem iného bol predsedom Židovského historického inštitútu vo Varšave a členom výkonnej rady Združenia židovských veteránov a obetí 2. svetovej vojny.



Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz predniesol 27. januára 2020 prejav, v ktorom okrem iného povedal: "Osvienčim nespadol z neba. Nebuďte ľahostajní, keď vidíte klamstvá o dejinách. Nebuďte ľahostajní, keď vidíte, že minulosť sa prekrúca tak, aby vyhovovala súčasnej politike. Nebuďte ľahostajní, keď je diskriminovaná akákoľvek menšina". Zároveň navrhol, aby sa zaviedlo jedenáste prikázanie, ktoré by znelo: "Nebuď ľahostajný."