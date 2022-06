Zomrel novinár Zdeněk Velíšek, dlhoročný člen zahraničnej redakcie ČT

Praha 19. júna (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel dlhoročný člen spravodajstva Českej televízie (ČT) Zdeněk Velíšek. Verejnoprávna televízia to v sobotu večer oznámila v spravodajskej relácii Události.



Velíšek sa narodil 23. februára 1933 v Českom Krumlove. Gymnaziálne štúdium absolvoval v Děčíne, hispanistiku a bohemistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.



Do vtedajšej Československej televízie nastúpil v roku 1968, po sovietskej okupácii ju však musel v roku 1970 z politických dôvodov opustiť. Živil sa prekladateľstvom a tlmočníctvom, na Kavčie hory sa vrátil až v roku 1990 po Nežnej revolúcii.



Postupne pôsobil ako zahraničný spravodajca, redaktor, komentátor, editor či spolutvorca programu o zahraničnom dianí Horizont ČT24. Velíšek sa venoval predovšetkým európskym záležitostiam, najmä Francúzsku.



Jedným z motívov pripútanosti k tejto krajine mu bola silná francúzsko-česká väzba z obdobia tzv. prvej republiky. Rovnako ho oslovila tvorba francúzskych spisovateľov a filozofov.



V roku 2014 mu udelili cenu Opus Vitae za celoživotnú noblesnú komentátorskú a reportérsku činnosť, glosujúcu najmä neľahký rozvoj Európskej únie a miesta Česka v nej.



Francúzsko mu v roku 2015 udelilo Rad umenia a literatúry za šírenie francúzskej kultúry vo svete. Diváci aj kolegovia oceňovali jeho novinársku profesionalitu, prehľad a džentlmenstvo.



Velíšek bol i autorom niekoľkých kníh na geopolitické témy: Svět týden po týdnu (2006), Svět, o který mi jde (2007), Svět tají dech (2009), Zdeněk Velíšek o Evropě (2015) a Oni zblízka, my pod drobnohledem: Svědectví o migraci a integraci (2017).