Zomrel oceňovaný japonský skladateľ Rjúiči Sakamoto

Tokio 2. apríla (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel japonský hudobný skladateľ, klavirista, producent a príležitostný herec Rjúiči Sakamoto. Podľa agentúry AFP zomrel 28. marca. Na jeho žiadosť sa na pohrebe zúčastnila len blízka rodina.



Správa o smrti bola zverejnená na Sakamotovom overenom profile na Twitteri.



Sakamoto na konci života bojoval so štvrtým štádiom rakoviny konečníka, ktorá sa medzitým rozšírila do pľúc.



Svoju profesionálnu kariéru začal Sakamoto v roku 1977 ako člen elektronického zoskupenia Yellow Magic Orchestra. Spolu so svojimi spoluhráčmi Haruomim Hosonom a Jukihirom Takahašim Sakamoto boli priekopníkmi viacerých žánrov elektronickej hudby.



Spolupracoval s hudobníkmi ako David Sylvian, Arto Lindsay, Hector Zazou či Youssou N'Dour. Je držiteľom cien Grammy, Oscara, BAFTA a dvoch Zlatých glóbusov.



Je autorom hudby k viac ako 30 filmom, pričom trikrát spolupracoval s talianskym režisérom Bernardom Bertoluccim, pre ktorého zložil hudbu k filmom Posledný cisár (1987 - cena Oscar a Zlatý glóbus), Pod rúškom nebies (1990, Zlatý glóbus) a Malý Budha (1993).



Zložil i soundtracky k filmom známych režisérov, ako sú Nagisa Óšima, Pedro Almodóvar, Volker Schlöndorff, Brian De Palma a Alejandro González Iárritu.



Sakamoto príležitostne pracoval i ako skladateľ a autor scenárov k anime a videohrám.



Zložil aj hudbu pre otvárací ceremoniál olympijských hier v Barcelone (1992) a jeho skladba Energy Flow (1999) sa stala prvým inštrumentálnym singlom na prvej priečke v histórii japonskej hitparády Oricon.



Bol členom poroty hlavnej súťaže na 70. ročníku filmového festivalu v Benátkach (2013) a pracoval aj v porote 68. ročníka filmového festivalu v Berlíne (2018).



Sakamoto bol i členom protijadrovej organizácie Stop Rokkašo a požadoval zatvorenie jadrovej elektrárne Hamaoka. V roku 2012 zorganizoval koncert No Nukes 2012, na ktorom vystúpilo 18 skupín vrátane skupín Yellow Magic Orchestra a Kraftwerk.



Bol známy svojím kritickým postojom k autorským právam - v roku 2009 tvrdil, že v súčasnosti je taký prístup zastaraný. Argumentoval, že "za posledných 100 rokov ovládlo hudobný svet len niekoľko organizácií, ktoré okrádali fanúšikov aj tvorcov" a že "s internetom sa vraciame ku koreňom postojov k hudbe".



V roku 2014 Sakamotovi diagnostikovali rakovina hrdla. Jeho stav sa neskôr zlepšil, ale v roku 2021 mu bola diagnostikovaná rakovina konečníka, ktorá neskôr metastázovala.