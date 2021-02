Zomrel oscarový herec Christopher Plummer

New York 5. februára (TASR) - Kanadský filmový herec Christopher Plummer zomrel v piatok vo veku 91 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na jeho manažment. Herec skonal vo svojom dome v americkom štáte Connecticut.



Plummer sa narodil v Toronte a vyrastal na vidieku v provincii Québec. Po divadelných začiatkoch debutoval vo filme Stage Struck (1958). Uznanie kritikov i širokého publika si získal účinkovaním vo filmovom muzikáli Za zvukov hudby (1965).



Jeho herecká kariéra preklenula sedem desaťročí. Za stvárnenie vedľajšej úlohy vo filme Začiatočníci (2010) získal ako 82-ročný Oscara, čím sa stal najstaršou osobou, ktorej udelili toto ocenenie za herecký výkon. Keď mal 88 rokov, v rovnakej kategórii ho nominovali na Oscara za film Všetky prachy sveta (2017), čím sa stal najstaršou osobou s nomináciou na Cenu Akadémie v hereckej kategórii.



Okrem toho bol držiteľom aj dvoch cien Emmy, dvoch cien Tony, jednej ceny BAFTA či jedného Zlatého glóbusu.



Medzi jeho ďalšie filmy patria Noc generálov (1967), Waterloo (1970), Muž, ktorý chcel byť kráľom (1975), Sarajevský atentát (1975), Suvenír (1989), Vlk (1994), Muž, ktorý vedel priveľa (1999), Čistá duša (2001), Syriana (2005), Posledná nedeľa (2009) či Na nože (2019).



Predstavil sa aj v televíznych seriáloch Ježiš Nazaretský (1977), Vtáky v tŕní (1983) alebo Mladá Katarína Veľká (1991).



Christopher Plummer bol trikrát ženatý. So svojou prvou manželkou, americkou herečkou Tammy Grimesovou, je rodičom herečky Amandy Plummerovej, ktorá je jeho jediným potomkom. V roku 2008 vydal knižnú autobiografiu In Spite of Myself.