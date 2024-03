Zomrel oscarový scenárista David Seidler

Londýn/Wellington 17. marca (TASR) — Vo veku 86 rokov zomrel v sobotu počas rybačky na Novom Zélande britsko-americký scenárista židovského pôvodu David Seidler, ktorý sa podieľal na desiatkach televíznych produkcií v USA a za scenár k historickej dráme Kráľova reč (2010) získal Oscara. Pre portál Deadline.com to potvrdil jeho dlhoročný manažér Jeff Aghassi, informuje TASR na základe správy webu t-online.de.



Celkovo film Kráľova reč, v ktorom Colin Firth stvárnil britského kráľa Juraja VI., získal štyroch Oscarov vrátane kategórií najlepší film a najlepšia réžia (Tom Hooper).



David Seidler sa narodil v roku 1937 v Londýne. Bol jedináčik a jeho rodina v tom čase patrila k britskej strednej triede. Na začiatku druhej svetovej vojny sa s rodičmi presťahoval do mestečka Lingfieldu a neskôr do New Yorku. Po príchode do USA sa Seidler začal zajakávať, preto mu jeho rodičia dali počúvať rozhlasové prejavy britského kráľa Juraja VI., ktorý mal tiež túto rečovú chybu. Zajakávať prestal, až keď bol tínedžer.



V New Yorku chodil Seidler do školy so slávnym filmovým režisérom Francisom Fordom Coppolom (84). Neskôr prestúpil na Cornell University. Svoje prvé scenáre napísal v 60. rokoch, bolo medzi nimi ajniekoľko epizód seriálu The Adventures of Seaspray (1967).



Seidler sa okrem iného podieľal na scenároch filmov Onassis, najbohatší muž sveta (1988), Tucker: Muž a jeho sen (1988) či Kráľ a ja (1999). Jeho veľký prielom však prišiel až s Kráľovou rečou, ktorá získala aj nomináciu na Zlatý glóbus a filmovú cenu britskej televíznej a filmovej akadémie.



David Seidler bol niekoľkokrát ženatý. Zanechal po sebe syna Marca a dcéru Mayu.