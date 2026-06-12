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Zomrel oslavovaný britský maliar David Hockney
Hockney, pre ktorého obrazy boli typické žiarivé farby a originálny pohľad na svet, sa stal populárnym v 60. rokoch 20. storočia.
Autor TASR
Londýn 12. júna (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel britský výtvarník a fotograf David Hockney, ktorý bol jednou z najvplyvnejších osobností moderného umenia. Hockneyho tlačová tajomníčka uviedla, že umelec „zomrel pokojne“ vo štvrtok večer vo svojom dome v Londýne, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Hockney, pre ktorého obrazy boli typické žiarivé farby a originálny pohľad na svet, sa stal populárnym v 60. rokoch 20. storočia. Počas sedem desaťročí trvajúcej kariéry sa presadil ako uznávaný maliar a kresliar. Tvoril, experimentoval a vystavoval prakticky až do konca života.
Bol známy nielen portrétmi, ale aj experimentovaním s grafikou, fotografiou, scénografiou a novými technológiami. Po uvedení tabletov iPad na trh ich začal využívať pri tvorbe a spolupracoval aj na vývoji špecializovaných aplikácií.
Jeho diela sú v súčasnosti vystavené v Serpentine Gallery v Londýne. Pripravovali sa aj ďalšie projekty v londýnskej galérii Tate Britain a v Munch Museum v Osle.
Riaditeľ Tate Britain Alex Farquharson uviedol, že galéria zrealizuje dva projekty plánované na budúci rok vrátane veľkej retrospektívy Hockneyho tvorby.
Britský historik umenia Richard Morris napísal, že umelcovým veľkým úspechom bolo, že „dokázal vytvoriť dojem, akoby vážne maliarstvo bolo jednoduché“. Dodal, že britské umenie stratilo svojho velikána.
Aj parížske Centre Pompidou, s ktorým Hockney spolupracoval na významných výstavách v rokoch 1999 a 2017, vyzdvihlo jeho tvorivú energiu a schopnosť neustále prichádzať s novými nápadmi.
Výtvarník si celý život zachoval svoj typický yorkshirský prízvuk a bolo o ňom známe, že je tuhý fajčiar. Ako poznamenala jeho hovorkyňa: „Fajčil až do konca.“
Počas celej svojej kariéry sa Hockney tešil aj z finančného úspechu svojich diel. V novembri 2018 sa jeho obraz Portrét umelca (bazén s dvoma postavami) stal najdrahším dielom žijúceho umelca, keď sa na aukcii predal za 90 miliónov dolárov (takmer 78 miliónov eur). O rok neskôr tento rekord prekonalo dielo Rabbit (Králik) od Jeffa Koonsa.
Hockney, pre ktorého obrazy boli typické žiarivé farby a originálny pohľad na svet, sa stal populárnym v 60. rokoch 20. storočia. Počas sedem desaťročí trvajúcej kariéry sa presadil ako uznávaný maliar a kresliar. Tvoril, experimentoval a vystavoval prakticky až do konca života.
Bol známy nielen portrétmi, ale aj experimentovaním s grafikou, fotografiou, scénografiou a novými technológiami. Po uvedení tabletov iPad na trh ich začal využívať pri tvorbe a spolupracoval aj na vývoji špecializovaných aplikácií.
Jeho diela sú v súčasnosti vystavené v Serpentine Gallery v Londýne. Pripravovali sa aj ďalšie projekty v londýnskej galérii Tate Britain a v Munch Museum v Osle.
Riaditeľ Tate Britain Alex Farquharson uviedol, že galéria zrealizuje dva projekty plánované na budúci rok vrátane veľkej retrospektívy Hockneyho tvorby.
Britský historik umenia Richard Morris napísal, že umelcovým veľkým úspechom bolo, že „dokázal vytvoriť dojem, akoby vážne maliarstvo bolo jednoduché“. Dodal, že britské umenie stratilo svojho velikána.
Aj parížske Centre Pompidou, s ktorým Hockney spolupracoval na významných výstavách v rokoch 1999 a 2017, vyzdvihlo jeho tvorivú energiu a schopnosť neustále prichádzať s novými nápadmi.
Výtvarník si celý život zachoval svoj typický yorkshirský prízvuk a bolo o ňom známe, že je tuhý fajčiar. Ako poznamenala jeho hovorkyňa: „Fajčil až do konca.“
Počas celej svojej kariéry sa Hockney tešil aj z finančného úspechu svojich diel. V novembri 2018 sa jeho obraz Portrét umelca (bazén s dvoma postavami) stal najdrahším dielom žijúceho umelca, keď sa na aukcii predal za 90 miliónov dolárov (takmer 78 miliónov eur). O rok neskôr tento rekord prekonalo dielo Rabbit (Králik) od Jeffa Koonsa.