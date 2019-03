Zomrel patriarcha arménskych kresťanov v Turecku Mesrob II.

Mesrob Mutafjan bol 84. prímasom arménskeho patriarchátu v Konštantínopole. Zomrel v piatok v istanbulskej nemocnici, kde bol hospitalizovaný.

Ankara 8. marca (TASR) - Duchovný vodca arménskych kresťanov v Turecku, patriarcha Mesrob II., zomrel vo veku 62 rokov. Informovala o tom v piatok agentúra Anadolu.



Mesrob Mutafjan bol 84. prímasom arménskeho patriarchátu v Konštantínopole. Zomrel v piatok v istanbulskej nemocnici, kde bol hospitalizovaný.



Do funkcie patriarchu ho zvolili v roku 1998. Od roku 2008 však svoj úrad nezastával a za výkonného patriarchu bol vymenovaný arcibiskup Aram Atesjan. Lekári totiž Mutafjanovi diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. V roku 2016 patriarcha na základe rozhodnutia synody odišiel do dôchodku.



Turecká vláda vlani zabránila voľbám na arménskom patriarcháte v Konštantínopole s tým, že neboli splnené všetky nutné podmienky pre hlasovací proces, pričom poukázala aj na to, že patriarcha Mesrob II. stále žije.



Kresťanstvo bolo v Arménsku zavedené ako štátne náboženstvo už v roku 301. Od 13. storočia dochádzalo v dôsledku premenlivých politických nadvlád k štiepeniu arménskych cirkevných štruktúr. Dnes žije vyše polovica veriacich v diaspóre.