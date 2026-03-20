< sekcia Zahraničie
Zomrel patriarcha Filaret, bojoval za nezávislosť pravoslávia
Autor TASR
Kyjev 20. marca (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel v piatok v Kyjeve patriarcha Filaret, ktorý dlhé roky viedol ukrajinskú pravoslávnu cirkev kyjevského patriarchátu a neskôr bojoval za nezávislosť pravoslávia na Ukrajine od Moskvy. S odvolaním sa na ukrajinské médiá o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
O smrti Filareta, občianskym menom Mychajla Denisenka, informoval metropolita Epifanij, prímas autokefálnej pravoslávnej cirkvi Ukrajiny.
Denisenko sa narodil v roku 1929 v Doneckej oblasti. Študoval na Moskovskej teologickej akadémii a v roku 1950 sa stal mníchom, pričom prijal meno Filaret. V roku 1966 sa stal kyjevským arcibiskupom a exarchom Ukrajiny a neskôr bol povýšený na metropolitu.
Po smrti patriarchu moskovského a celej Rusi Pimena v roku 1990 bol Filaret považovaný za favorita voľby novej hlavy ruskej pravoslávnej cirkvi. Rada biskupov však za nového patriarchu zvolila metropolitu Alexija.
Filaret následne začal žiadať pre pravoslávnu cirkev na Ukrajine (UPC) väčšiu autonómiu. Stal sa metropolitom Kyjeva a celej krajiny, ale ním vedená cirkev zostala súčasťou moskovského patriarchátu.
Po vyhlásení nezávislosti Ukrajiny v roku 1991 došlo v UPC k rozkolu: Filaret, ktorý presadzoval úplnú nezávislosť cirkvi od ruskej pravoslávnej cirkvi – autokefáliu, bol zo svojej funkcie odvolaný zástancami zachovania jednoty s Moskvou.
Následne spolu so svojimi podporovateľmi založil novú cirkev, Ukrajinskú pravoslávnu cirkev kyjevského patriarchátu (UPC KP) a od roku 1995 bol jej patriarchom. Ruská pravoslávna cirkev v reakcii na to Filareta zbavila kňazstva a exkomunikovala.
UPC KP síce nebola uznaná za kánonickú žiadnou inou pravoslávnou cirkvou na svete, ale na Ukrajine sa k nej pridal značný počet veriacich.
Filaret v rokoch 2013 až 2014 podporoval ľudí, ktorí na Ukrajine vyšli do ulíc na protest proti odklonu jej vlády od eurointegrácie, a verejne odsúdil anexiu Krymského polostrova Ruskom i vyvolanie vojny v Donbase na východe Ukrajiny.
V roku 2018 sa konštantínopolský patriarcha Bartolomej rozhodol udeliť autonómny status novej pravoslávnej cirkvi Ukrajiny (PCU), do ktorej sa zjednotili aj menšie cirkevné spoločenstvá i UPC KP. Za prímasa PCU bol zvolený metropolita Epifanij, čo Filaret - vymenovaný za emeritného patriarchu - neuznal. Vyhlásil súčasne, že ním založená UPC KP bude existovať aj naďalej. Právne však bola táto cirkevná štruktúra zlikvidovaná.
V posledných rokoch Filaret aj vzhľadom na svoj pokročilý vek nevydával žiadne vyhlásenia a nemal ani verejné vystúpenia.
