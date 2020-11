Zomrel Patrick Quinn, spoluzakladateľ kampane Ice Bucket Challenge

Washington 23. novembra (TASR) - Vo veku 37 rokov podľahol chorobe Patrick Quinn, ktorý spoluzakladal zbierku Ice Bucket Challenge na výskum a liečbu amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS).



Quinn sa narodil a vyrastal v meste Yonkers v štáte New York. Bol spoluzakladateľom celosvetovej zbierky, vďaka ktorej sa na výskum ALS, známej aj ako Lou Gehrigova choroba, vyzbieralo viac ako 220 miliónov dolárov.



Výzva Ice Bucket Challenge sa na sociálnych sieťach stala virálnou v lete 2014, keď ľudia na celom svete začali zverejňovať videá a fotografie, ako si na hlavu vylievajú vedrá s ľadovou vodou. Vyzývali pritom ostatných, aby urobili to isté, aby finančne prispeli na výskum ALS a pomohli šíriť povedomie o tejto neliečiteľnej chorobe. Zbierku podporili aj desiatky známych ľudí zo šoubiznisu.



Quinnovo úmrtie oznámili na sociálnej sieti Facebook jeho fanúšikovia, informovala v noci na pondelok agentúra AP.



Podľa jeho facebookovej stránky mu ALS diagnostikovali 8. marca 2013, krátko po 30. narodeninách.



Podľa v USA má ALS diagnostikovanú 12.000 - 15.000 ľudí. Odhaduje sa, že päť až desať percent prípadov ALS je dedičných. Nateraz nie je známe, čo chorobu spôsobuje a neexistuje na ňu ani žiadna liečba.



Medzi mnohé pocty, ktorých sa Quinnovi za zvyšovanie povedomia o ALS a podporu výskumu dostalo, patrilo to, že časopis Time ho spolu s kolegom, aktivistom za ALS Petrom Fratesom, nominoval za Osobnosť roka.



Frates zomrel vlani vo veku 34 rokov, sedem rokov po stanovení diagnózy ALS.