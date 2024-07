Zomrel policajt, ktorý pomohol dolapiť útočníka v Berlíne

Miláno 26. júla (TASR) — Vo veku 35 rokov zomrel na následky rakoviny taliansky policajt Luca Scat, ktorý v roku 2016 pomohol pri dolapení Tunisana Anísa Amrího, páchateľa teroristického útoku na vianočný trh v Berlíne. Podľa agentúry DPA to v piatok oznámilo policajtovo rodné mesto Sesto San Giovanni.



Pri útoku na vianočný trh na námestí Breitscheidplatz z 19. decembra 2016 vrazil islamista Amrí ukradnutým kamiónom do davu ľudí. Zahynulo 13 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. K činu sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát, podľa ktorej Amrí konal v jej mene.



Predpokladá sa, že Amrí po útoku odcestoval cez Holandsko a Francúzsko do Talianska. Skoro ráno 23. decembra dorazil vlakom do Turína. Scat bol vtedy s iným policajtom na hliadke v meste Sesto San Giovanni ležiacom severne od Milána, kde si obaja všimli podozrivého muža. Keď ho požiadali o predloženie dokladu totožnosti, muž vytiahol z batohu zbraň a začal strieľať. Pri následnej prestrelke bol zranený Scatov kolega a podozrivý muž, neskôr identifikovaný ako Amrí, prišiel o život.



Scat, ktorý bol v tom čase v zácviku, dostal od talianskeho štátu zlatú medailu za statočnosť. Ocenenie mal dostať aj v Nemecku. K tomu však nakoniec nedošlo po tom, ako sa na základe príspevkov na sociálnych sieťach ukázalo, že mal fašistické názory.