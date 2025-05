Zomrel politológ Joseph S. Nye, ktorý zaviedol pojem mäkká sila

Washington 8. mája (TASR) - Vplyvný americký politológ a teoretik medzinárodných vzťahov Joseph S. Nye, ktorý zaviedol pojem „mäkká sila“, zomrel vo veku 88 rokov. Oznámila to v stredu Harvardova univerzita, na ktorej dlhodobo pôsobil. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nye sa narodil v roku 1937 a vyrastal v mestečku Morristown v štáte New Jersey. Je autorom 14 kníh a viac než 200 odborných článkov. Ako predstaviteľ a spoluzakladateľ teórie neoliberalizmu sa zaoberal rôznymi témami vrátane kontroly zbrojenia či panafrikanizmu.



V minulosti zastával post námestníka amerického ministra obrany v Clintonovej administratíve, pôsobil aj vo vláde exprezidenta Jimmyho Cartera a niekoľko rokov bol dekanom Harvard Kennedy School (HKS). Na Harvardovu univerzitu, kde získal doktorát a neskôr sa stal profesorom, nastúpil v roku 1964.



Okrem teórie neoliberalizmu sa preslávil aj tým, že koncom 80. rokov 20. storočia prišiel s termínom mäkká sila. Tá na rozdiel od tvrdej sily, kam patria zbrane či ekonomické sankcie, zahŕňa využívanie hodnôt a kultúry pri snahe presvedčiť ostatných bez použitia donucovacích či silových prostriedkov.



Harvardova univerzita Nyea označila za jedného z najvplyvnejších mysliteľov v oblasti teórie súčasných medzinárodných vzťahov. „Je nemožné zachytiť Joeov intelektuálny prínos v jednom odseku alebo na jednej stránke,“ napísal súčasný dekan HKS Jeremy M. Weinstein.



Vo februári tohto roku sa Nye vyjadril k druhému funkčnému obdobiu prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý od nástupu do funkcie výrazne obmedzil „mäkkú silu“ Spojených štátov, okrem iného zrušením zahraničnej pomoci a snahou zvýšiť vojenské výdavky, napísala AFP.



„Trump v skutočnosti nerozumie moci. Uvažuje len v zmysle nátlaku a platenia. Mýli si krátkodobé výsledky s dlhodobými dôsledkami. Tvrdá donucovacia moc (ako napríklad hrozba clami) môže krátkodobo fungovať, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte môže vytvárať stimuly pre ostatných, aby znížili svoju závislosť od USA,“ skonštatoval Nye v e-maili pre AFP.



Vo svojich prácach pripúšťal limity samotnej mäkkej sily. V jednej zo svojich kníh napísal: „Vynikajúce vína a syry nezaručujú príťažlivosť Francúzska a ani popularita hier Pokémon nezaručuje, že Japonsko dosiahne výsledky politiky, ktoré si želá.“



Veľkú časť svojho pôsobenia vo vláde sa venoval jadrovej politike. Tvrdil, že riziko jadrových zbraní mohlo odradiť hlavné mocnosti od vstupu do prvej svetovej vojny, ale rozšírenie týchto zbraní po skončení studenej vojny považoval za nové nebezpečenstvo.



„Najviac hrdý bol na to, že intelektuálne... aj prakticky (v Carterovej a Clintonovej administratíve) prispel k predchádzaniu jadrovej vojne,“ uviedol vo svojom vyhlásení jeho kolega z Harvardovej univerzity Graham Allison.