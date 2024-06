Zomrel poľský pohraničník, ktorého na hraniciach pobodal migrant

Varšava 6. júna (TASR) — Vo štvrtok vo varšavskej nemocnici zomrel príslušník poľskej pohraničnej stráže, ktorého predošlý mesiac na hraniciach s Bieloruskom pobodal nelegálny migrant. Informuje o tom TASR podľa agentúry AP.



Po útoku v utorok 28. mája pohraničníka previezli do nemocnice s vážnymi poraneniami. Podľa miestnych médií však muž bol mimo ohrozenia života.



Situácia na východnej hranici Európskej únie je čoraz napätejšia, píše AP. Tisícky ľudí z Blízkeho východu, Ázie a Afriky sa snažia prekonať vysokú kovovú bariéru, ktorú Poľsko postavilo v roku 2022. Zranenia tam v poslednom období utrpelo viacero policajtov.



Poľsko a EÚ tvrdia, že skupiny migrantov organizuje a pomáha im Rusko a jeho spojenec Bielorusko s cieľom destabilizovať Európu.



V marci vojenská polícia zadržala troch vojakov pre podozrenie, že vystrelili varovné výstrely do vzduchu a do zeme, keď sa snažili zastaviť postupujúcu skupinu migrantov na poľskom území. Nikto nebol pri incidente zranený. Poľské médiá informujú o nespokojnosti medzi vojakmi v súvislosti so spôsobom, akým sa zaobchádzalo s ich kolegami.



"Je to šokujúci prípad vzhľadom na to, že naši vojaci boli nedávno opakovane napadnutí agresormi z bieloruskej strany," vyjadril nesúhlas aj poľský prezident Andrzej Duda.



Spoločná poľsko-bieloruská hranica meria 186 kilometrov a od roku 2022 je na nej postavená 5,5 metra vysoká bariéra na ochranu pred prílevom nelegálnych migrantov.



Medzičasom poľská pohraničná stráž vybrala dodávateľa a podpísala dohodu o vybudovaní bariéry na rieke Bug pozdĺž hranice s Bieloruskom. Súčasťou tohto ochranného systému bude aj 4500 kamier na denné a nočné videnie a vybavených aj termovíziou.