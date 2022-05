Zomrel popredný český sexuológ Radim Uzel

Praha 3. mája (TASR) - Vo veku 82 zomrel český popredný sexuológ, vysokoškolský pedagóg a súdny znalec Radim Uzel, ktorý bojoval s rakovinou žalúdka a v minulosti si prešiel aj ťažkým priebehom covidu. O jeho úmrtí informoval v utorok ako prvý denník Blesk, ktorému to potvrdil vnuk zosnulého sexuológa.



"Dedo zomrel z nedele na pondelok v motolskej nemocnici (Fakultná nemocnica v Prahe)," uviedol pre denník Blesk Jan Uzel, vnuk zosnulého sexuológa s tým, že pohreb sa bude konať v rodinnom kruhu.



Radim Uzel sa narodil 27. marca 1940 v Ostrave. V roku 1963 vyštudoval brniansku lekársku fakultu, po ktorej skončení začal lekársku prax. Počas svojho života vystúpil v celom rade televíznych a rozhlasových relácií, publikoval v médiách a napísal aj niekoľko odborných a populárnych kníh o antikoncepcii, plánovanom rodičovstve či poruchách plodnosti.



Pozornosť upútal aj svojimi kontroverznými výrokmi o sexuálnom obťažovaní, píše portál iDnes.cz. Niektorí sexuológovia a psychológovia sa preto vyhradili proti Uzlovým názorom, pretože podľa nich ospravedlňoval sexuálne násilie a zľahčoval problematiku sexuálneho obťažovania.



Uzel sa angažoval aj v politike. Začiatkom 90. rokov stál pri zrode mimoparlamentného politického subjektu Nezávislá erotická iniciatíva a niekoľkokrát kandidoval do českého Senátu, do parlamentu sa však nikdy nedostal.



Podľa spravodajského portálu iDnes.cz sa Uzel naposledy ukázal na verejnosti 7. marca 2022, keď sa zúčastnil na odovzdávaní štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade. Od českého prezidenta Miloša Zemena vtedy dostal medailu Za zásluhy. Podľa spravodajského portálu bol Uzel v čase odovzdávania cien vychudnutý a priznal, že jeho zdravotný stav sa nevyvíja dobre.