Zomrel posledný britský účastník vojnovej misie RAF Dambuster

Londýn 8. decembra (TASR) - Vo veku 101 rokov zomrel posledný príslušník britského Kráľovského letectva (RAF) slúžiaci v misii Dambusters Raid, teda náletu na nemecké priehrady počas druhej svetovej vojny. Oznámili to vo štvrtok miestne médiá, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



George "Johnny" Johnson zomrel obklopený rodinou v stredu večer v domove sociálnych služieb neďaleko západoanglického mesta Bristol.



Johnson slúžil ako bombový zameriavač v peruti RAF 617 a zúčastnil sa na operácii Chastise známej aj ako Dambusters Raid. Cieľom bolo pomocou špeciálnych bômb odrážajúcich sa od hladiny zničiť opevnené nemecké vodné priehrady. Počas misie sa v noci zo 16. na 17. mája 1943 podarilo úplne zničiť priehrady Möhne a Edersee, priehrada Sorpe bola len mierne poškodená. Následne voda zaplavila údolie v nemeckom Porúrii, kde poškodila mosty, elektrárne, továrne, vojenské objekty a zaplavila bane. Porúrie patrilo medzi priemyselné centrá nacistického Nemecka.



Johnsonovi, ktorý odišiel z RAF do dôchodku ako veliteľ perute, udelila britská kráľovná Alžbeta II. v roku 2017 Rad britského impéria. Petíciu za uznanie Johnsonovej vojenskej služby predtým podpísalo 235.000 ľudí.



RAF vo vyhlásení uviedlo, že bolo "zarmútené" správami o Johnsonovej smrti a zakončilo ho svojim mottom: Per Ardua Ad Astra (Cez prekážky ku hviezdam).



Johnson bol posledným žijúcim členom "Dambusterov" od smrti jeho kolegu Freda Sutherlanda v januári 2019.



Na misii Dambusters Raid sa zúčastnilo 19 bombardérov Avro Lancaster a na ich palubách bolo 133 spojeneckých príslušníkov letectva z Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Počas nej zahynulo 53 z nich a traja boli zajatí. Táto misia sa považuje za jednu z najvýznamnejších vojenských akcii v dejinách RAF.