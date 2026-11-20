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Zomrel posledný francúzsky preživší francúzskeho koncentračného tábora
Boulanger z tábora utiekol v apríli 1945. Po vojne sa usadil v meste Remeš na východe Francúzska, oženil sa a mal tri dcéry.
Autor TASR
Paríž 20. novembra (TASR) - Krátko po dosiahnutí stých narodenín vo štvrtok zomrel Roger Boulanger - posledný francúzsky preživší jediného koncentračného tábora vo Francúzsku. Oznámila to v piatok asociácia spravujúca pamätník na mieste tábora, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Boulanger bol od roku 1943 väznený v koncentračnom tábore Natzweiler-Struthof na východe Francúzska, pretože odmietol nútený odvod do nemeckej armády. „Odchodom Rogera sa v dejinách našej asociácie obracia list. Stratili sme v ňom posledného francúzskeho svedka tábora Struthof,“ uviedla asociácia s tým, že 100 rokov oslávil pred dvoma týždňami.
Koncentračný tábor Natzweiler-Struthof fungoval medzi rokmi 1941 a 1944 v pohorí Vogézy na východe Alsaska. Tento región počas druhej svetovej vojny anektovala nacistická Tretia ríša. Väznených v ňom bolo vyše 50.000 ľudí - najmä Poliakov, Rusov a Francúzov a približne 17.000 prišlo o život.
Boulanger z tábora utiekol v apríli 1945. Po vojne sa usadil v meste Remeš na východe Francúzska, oženil sa a mal tri dcéry. Pracoval ako učiteľ nemčiny a vo voľnom čase sa venoval uchovávaniu pamiatky na druhú svetovú vojnu.
Boulanger bol od roku 1943 väznený v koncentračnom tábore Natzweiler-Struthof na východe Francúzska, pretože odmietol nútený odvod do nemeckej armády. „Odchodom Rogera sa v dejinách našej asociácie obracia list. Stratili sme v ňom posledného francúzskeho svedka tábora Struthof,“ uviedla asociácia s tým, že 100 rokov oslávil pred dvoma týždňami.
Koncentračný tábor Natzweiler-Struthof fungoval medzi rokmi 1941 a 1944 v pohorí Vogézy na východe Alsaska. Tento región počas druhej svetovej vojny anektovala nacistická Tretia ríša. Väznených v ňom bolo vyše 50.000 ľudí - najmä Poliakov, Rusov a Francúzov a približne 17.000 prišlo o život.
Boulanger z tábora utiekol v apríli 1945. Po vojne sa usadil v meste Remeš na východe Francúzska, oženil sa a mal tri dcéry. Pracoval ako učiteľ nemčiny a vo voľnom čase sa venoval uchovávaniu pamiatky na druhú svetovú vojnu.