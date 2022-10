Zomrel posledný náčelník československého generálneho štábu Karel Pezl

Praha 12. októbra (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel armádny generál Karel Pezl, ktorý bol posledným náčelníkom československého a prvým náčelníkom českého generálneho štábu. V stredu to uviedla česká armáda na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Správu o úmrtí armádneho generála Karla Pezla som prijal so zármutkom. Vďaka nemu získala armáda v 90. rokoch veľký rešpekt. Ako náčelník generálneho štábu sa zaslúžil o naše dobré meno doma aj v zahraničí," povedal súčasný náčelník Generálneho štábu Armády ČR Karel Řehka.



Pezl sa stal vojakom z povolania v roku 1948; z politických dôvodov ho v roku 1971 z armády prepustili. Po Nežnej revolúcii sa stal poradcom a potom námestníkom ministra obrany. V máji 1991 nastúpil na post náčelníka Generálneho štábu Československej armády. Po rozdelení federácie zastával túto funkciu pol roka v čele českej armády.



V júli 1993 sa stal poradcom českého prezidenta Václava Havla, ktorý ho povýšil na armádneho generála. Od súčasného prezidenta Miloša Zemana získal v roku 2017 najvyššie vyznamenanie Českej republiky, Rad Bieleho leva 1. triedy, a to za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť štátu.