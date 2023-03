Zomrel posledný pôvodný člen Lynyrd Skynyrd, gitarista Gary Rossington

Washington 6. marca (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel v nedeľu gitarista Gary Rossington, posledný pôvodný člen americkej southern-rockovej skupiny Lynyrd Skynyrd. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"S hlbokou sústrasťou a smútkom musíme oznámiť, že sme dnes prišli o svojho brata, priateľa, člena rodiny, skladateľa a gitaristu Garyho Rossingtona," napísala skupina na Facebooku.



Príčina úmrtia nebola bezprostredne oznámená, ale Rossington mal problémy so srdcom a v roku 2021 podstúpil urgentnú kardiochirurgickú operáciu.



Rodák z amerického štátu Florida bol v roku 1964 jedným zo zakladajúcich členov Lynyrd Skynyrd, pričom toto prvé zloženie skupiny vydržalo do roku 1971.



Rossington bol spoluautorom jej najväčšieho hitu "Sweet Home Alabama" z roku 1974. Svojou hrou výrazne prispel aj k deväťminútovej skladbe "Free Bird" z roku 1973, ktorá sa zaraďuje medzi jej najosobitejšie.



Gitarista v roku 1976 prežil vážnu autonehodu a o rok neskôr tragické letecké nešťastie, pri ktorom zahynuli traja členovia skupiny. Následne rozpadla, ale v roku 1987 sa reformovala s novými členmi.



Skupina je stále aktívna. Podľa jej webovej stránky má najbližšie vystúpiť 12. marca na floridskom festivale.



Lynyrd Skynyrd bola v roku 2006 uvedená do Rockandrollovej siene slávy. Len v samotných Spojených štátoch sa dodnes predalo viac ako 28 miliónov jej albumov.