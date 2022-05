Zomrel posledný preživší masakru vojnových zajatcov z bitky o Ardeny

Washington 25. mája (TASR) - Američan Harold Billow, ktorý prežil masaker vojnových zajatcov počas Bitky o Ardeny v druhej svetovej vojne, zomrel vo veku 99 rokov. Bol posledným známym preživším tohto masakru. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AP.



Billow zomrel 17. mája. Udalosť známa ako Malmédsky masaker sa odohrala 17. decembra 1944 medzi belgickými obcami Malmedy a Ligneuville na východe Belgicka.



Billow v tom čase slúžil v čate amerického delostrelectva, ktorá mala za úlohu zistiť a oznámiť pozície nepriateľského delostrelectva. Jeho jednotku obkľúčili príslušníci nemeckých jednotiek Waffen SS. Tí spustili paľbu na neozbrojených zajatcov a usmrtili viac ako 80 z nich, píše AP s odvolaním sa na správy z rôznych zdrojov.



"Hneď, ako sa začala streľba so samopalov, som si ľahol v snehu tvárou k zemi," povedal Billow v roku 2019 pre portál Lancaster Online. Keď Nemci kontrolovali, či niekto z amerických vojakov prežil, Billow predstieral, že je mŕtvy, píše AP. Príslušníci SS podľa jeho slov zastrelili každého, kto javil známky života. Preživší vojak podľa AP strávil v ľahu na snehu niekoľko hodín a následne sa spolu s ďalšími, ktorí prežili, dal na útek. Podarilo sa mu dostať za americkú líniu.



Po vojne Billowa predvolali ako svedka v procese, v ktorom boli odsúdení 43 nemeckí vojaci na smrť za účasť na Malmédskom masakre. Týchto vojakov však neskôr prepustili.



Bitka o Ardeny, ktorá trvala od decembra 1944 do januára 1945, bola jednou z najvýznamnejších bojových operácii druhej svetovej vojny. Spojenecké sily v nej odvrátili prekvapivú zimnú nemeckú ofenzívu. Išlo o posledný pokus nacistického Nemecka zvrátiť priebeh vojny či aspoň získať lepšiu vyjednávaniu pozíciu v možných mierových rokovaniach so západnými spojencami.



Cieľom ofenzívy bol podľa DPA belgický prístav Antverpy, ktorý bol dôležitý pre zásobovanie spojencov.