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Zomrel posledný v Česku žijúci účastník bojov o francúzsky Dunkerque
Turka v roku 1944 povolali do nemeckej armády a nasadili na západnom fronte vo Francúzsku.
Autor TASR
Praha 12. novembra (TASR) - Vo veku 100 rokov zomrel vo štvrtok vojnový veterán a plukovník vo výslužbe Josef Turek. Bol posledným v Česku žijúcim československým vojakom, ktorý sa počas druhej svetovej vojny zapojil do bojov pri francúzskom prístave Dunkerque. O jeho úmrtí informoval odbor vojnových veteránov a vojnových hrobov českého ministerstva obrany na sociálnej sieti X, citovaný webom iRozhlas. Píše o tom TASR.
Turka v roku 1944 povolali do nemeckej armády a nasadili na západnom fronte vo Francúzsku. Po zajatí americkými vojakmi sa dostal do Británie, kde vstúpil do československej zahraničnej armády. Ako tankista Československej samostatnej obrnenej brigády sa následne zapojil do bojov pri Dunkerque.
Po demobilizácii sa vrátil do vlasti. Pre svoju vojnovú minulosť a službu v československých jednotkách na západnom fronte strávil Turek väčšinu svojho pracovného života ako robotník. Po návrate do Československa krátko pôsobil ako inštruktor tankistov, neskôr pracoval na železnici. Posledné roky života strávil v Stredisku komplexnej starostlivosti o veteránov vo Vojenskej nemocnici v Olomouci.
Vo februári tohto roka Turek dostal francúzsky Rad Čestnej légie V. stupňa a za účasť v bojoch o oslobodenie získal Československú vojenskú pamätnú medailu so štítkom Francúzsko.
Boje pri Dunkerque patrili k významným operáciám československých pozemných jednotiek na západnom fronte počas druhej svetovej vojny. Československá samostatná obrnená brigáda pod velením generála Aloisa Lišku sa do obliehania francúzskeho prístavu zapojila v októbri 1944.
V meste bolo v tom čase obkľúčených približne 12.000 nemeckých vojakov. Úlohou československej brigády bolo zabrániť nemeckej posádke prelomiť obkľúčenie. Boje pokračovali až do 9. mája 1945, keď nemecká posádka kapitulovala.
Turka v roku 1944 povolali do nemeckej armády a nasadili na západnom fronte vo Francúzsku. Po zajatí americkými vojakmi sa dostal do Británie, kde vstúpil do československej zahraničnej armády. Ako tankista Československej samostatnej obrnenej brigády sa následne zapojil do bojov pri Dunkerque.
Po demobilizácii sa vrátil do vlasti. Pre svoju vojnovú minulosť a službu v československých jednotkách na západnom fronte strávil Turek väčšinu svojho pracovného života ako robotník. Po návrate do Československa krátko pôsobil ako inštruktor tankistov, neskôr pracoval na železnici. Posledné roky života strávil v Stredisku komplexnej starostlivosti o veteránov vo Vojenskej nemocnici v Olomouci.
Vo februári tohto roka Turek dostal francúzsky Rad Čestnej légie V. stupňa a za účasť v bojoch o oslobodenie získal Československú vojenskú pamätnú medailu so štítkom Francúzsko.
Boje pri Dunkerque patrili k významným operáciám československých pozemných jednotiek na západnom fronte počas druhej svetovej vojny. Československá samostatná obrnená brigáda pod velením generála Aloisa Lišku sa do obliehania francúzskeho prístavu zapojila v októbri 1944.
V meste bolo v tom čase obkľúčených približne 12.000 nemeckých vojakov. Úlohou československej brigády bolo zabrániť nemeckej posádke prelomiť obkľúčenie. Boje pokračovali až do 9. mája 1945, keď nemecká posádka kapitulovala.