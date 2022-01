Zomrel predseda Európskeho parlamentu David Sassoli

TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.



David Maria Sassoli sa narodil 30. mája 1956 vo Florencii. V 70. rokoch minulého storočia vyštudoval politológiu na Florentskej univerzite. Začínal ako agentúrny novinár a neskôr pracoval pre rímsky denník Il Giorno.



V Taliansku je známejší oveľa viac ako novinár než ako politik a to najmä vďaka tomu, že svojho času moderoval hlavnú televíznu spravodajskú reláciu "TG1". Údajne raz o sebe povedal: "Nie som hviezda, som veľmi nudný," citovala jeho slová nemecká tlačová agentúra DPA.



Na začiatku svojej novinárskej kariéry spolupracoval s rôznymi menšími denníkmi a tlačovými agentúrami. V roku 1985 začal pracovať v rímskej redakcii denníka Il Giorno. Od roku 1982 pôsobil v talianskej verejnoprávnej televízii RAI, kde sa venoval témam organizovanej kriminality a prisťahovalectva po páde východného bloku. V rokoch 1996 až 1997 viedol v televíznej stanici Rai 2 program "La cronaca in diretta", čo mu prinieslo ocenenie najlepší reportér.



Do politiky vstúpil v roku 2009, stal sa členom stredo-ľavicovej Demokratickej strany (PD), za ktorú v tom istom roku úspešne kandidoval za poslanca EP. Získal viac ako 400.000 hlasov, čo bol pre politického nováčika impozantný výsledok. V roku 2013 sa uchádzal o post primátora Ríma, ale vo voľbách ho porazil Ignazio Marino.



Poslancom EP sa stal aj po eurovoľbách v roku 2014. Sassoliho 1. júla 2014 zvolili za podpredsedu EP, zodopovedajúceho za rozpočet a európsko-stredomorskú politiku. Zároveň bol členom skupiny EP pre extrémnu chudobu a ľudské práva. Stál tiež za európskou železničnou reformou, ktorá v roku 2017 prispela k liberalizácii v železničnej doprave.



Spolu s Francescom Saveriom Romanom napísal knihu o únose a vražde talianskeho premiéra Alda Mora, ktorého v roku 1978 uniesli a zavraždili členovia ultraľavicovej organizácie Červené brigády.



V roku 2019 bol Sassoli opätovne zvolený za poslanca EP. Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D) ho 2. júla 2019 navrhla za predsedu EP. O deň neskôr 3. júla Sassoliho europoslanci zvolili za nového predsedu EP. Stal sa v poradí siedmym Talianom na tomto poste. Vlani v polovici decembra v exkluzívnom rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera oznámil, že na post predsedu Európskeho parlamentu opäť kandidovať nebude.



David Maria Sassoli bol tiež známy ako progresívny katolík a od mladosti bol súčasťou rôznych katolíckych hnutí. Bol veľkým fanúšikom ACF Fiorentina, najvýznamnejšieho futbalového klubu v jeho rodnom meste.

Brusel 11. januára (TASR) - Vo veku 65 rokov zomrel v utorok predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli, ktorý bol od 26. decembra hospitalizovaný v nemocnici v Taliansku. Agentúre DPA to potvrdil Sassoliho hovorca Roberto Cuillo.Podľa nemeckej rozhlasovej stanice Deutsche Welle Sassoli zomrel po "vážnych komplikáciách" v súvislosti s jeho imunitným systémom. "" uviedol na Twitteri Cuillo.Cuillo v priebehu pondelka oznámil, že Sassoli pre hospitalizáciu zrušil všetky svoje oficiálne aktivity. "," uviedol Cuillo vo vyhlásení pre médiá.David Maria Sassoli sa narodil 30. mája 1956 vo Florencii. V 70. rokoch minulého storočia vyštudoval politológiu na Florentskej univerzite. Začínal ako agentúrny novinár a neskôr pracoval pre rímsky denník Il Giorno. Do politiky vstúpil v roku 2009, stal sa členom stredo-ľavicovej Demokratickej strany (PD), za ktorú v tom istom roku úspešne kandidoval za poslanca EP. Získal viac ako 400.000 hlasov, čo bol pre politického nováčika impozantný výsledok. V roku 2013 sa uchádzal o post primátora Ríma, ale vo voľbách ho porazil Ignazio Marino.Za predsedu europarlamentu bol zvolený 3. júla 2019.