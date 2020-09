Zomrel priekopník hudobného žánru reggae Toots Hibbert

Kingston 12. septembra (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel jamajský priekopník hudobného žánru reggae Toots Hibbert. Informovala o tom v sobotu stanica BBC. Príčina jeho úmrtia nebola bezprostredne známa, umelcovi však prednedávnom diagnostikovali koronavírusové ochorenie COVID-19 a bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Frederick Nathaniel Hibbert, ako znie jeho občianske meno, od začiatku 60. rokov stál na čele skupiny Toots & the Maytals. Všeobecne sa mu pripisuje popularizácia reggae, ako aj samotné pomenovanie tohto hudobného žánru podľa jeho piesne "Do the Reggay" z roku 1968. Išlo o vôbec prvú skladbu, v ktorej bol použitý tento výraz.



Medzi jeho ďalšie významné piesne patria "Pressure Drop", "Sweet and Dandy" alebo "54-46 That's My Number".



Skupina Toots & the Maytals v roku 2005 získala cenu Grammy v kategórii najlepší reggae album. Išlo o platňu "True Love", na ktorej hosťovali umelci ako Eric Clapton, Keith Richards, Willie Nelson, Jeff Beck či Bonnie Raittová.



Správa o Hibbertovej smrti prišla iba dva týždne po vydaní albumu "Got to Be Tough", prvej dlhohrajúcej platne jeho formácie za uplynulé desaťročie. Hlasový prejav Hibberta, ktorého americký magazín Rolling Stone v auguste označil za "najväčšieho žijúceho speváka reggae", je prirovnávaný k Otisovi Reddingovi.



Zmienený časopis zároveň v roku 2010 zaradil Hibberta medzi 100 najväčších spevákov všetkých čias.



Na sociálnych sieťach sa po oznámení jeho úmrtia objavilo množstvo vyjadrení pocty. Britská skupina UB40 uviedla, že Hibbertova hudba jej členov "ovplyvnila, inšpirovala a naučila milovať reggae", zatiaľ čo Ziggy Marley - syn zosnulej legendy reggae Boba Marleyho - napísal na Twitteri, že Hibbert bol preňho ako "druhý otec".