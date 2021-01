Zomrel producent Phil Spector, ktorý spolupracoval s The Beatles

New York 17. januára (TASR) - Americký hudobný producent Phil Spector, ktorý sa v 60. rokoch pričinil o zásadný prevrat v populárnej hudbe, ale neskôr skončil vo väzení za vraždu, zomrel vo veku 81 rokov. Oznámili to v nedeľu väzenské úrady, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



Spector zomrel v sobotu prirodzenou smrťou v nemocnici mimo väzenského zariadenia a "oficiálnu príčinu jeho úmrtia určí súdny lekár", uvádza sa vo vyhlásení väzenských úradov v americkom štáte Kalifornia. Niektoré médiá spájajú jeho úmrtie s koronavírusovým ochorením COVID-19.



Spector sa narodil v roku 1939 v New Yorku. Hudobnú kariéru začal v skupine The Teddy Bears, ktorá fungovala v rokoch 1957-1960. Neskôr sa začal zameriavať na produkciu nahrávok. Preslávil sa svojou "zvukovou stenou" - technikou bohatého vrstvenia zvukov jednotlivých nástrojov.



Produkoval nahrávky skupín The Crystals, The Ronettes, The Righteous Brothers, Ramones, dua Ike & Tina Turner či Leonarda Cohena. Produkoval i posledný štúdiový album The Beatles "Let It Be", ako aj štúdiové albumy Johna Lennona "Imagine", "Some Time in New York City" a "Rock 'n' Roll". Ako producent spolupracoval aj s Georgeom Harrisonom na platniach "All Things Must Pass" a "The Concert for Bangladesh".



V roku 2009 uznal súd Phila Spectora za vinného z vraždy 40-ročnej hollywoodskej herečky Lany Clarksonovej, ktorú zastrelil v roku 2003 vo svojom kalifornskom sídle, a odsúdil ho na 19 rokov za mrežami. Spector však svoju vinu vždy popieral s tým, že išlo o náhodnú samovraždu.