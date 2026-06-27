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Zomrel protinacistický i protikomunistický odbojár František Wiendl
O Wiendlovej smrti informovala Pamäť národa na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Praha 27. júna (TASR) - Vo veku 102 rokov v piatok zomrel čestný predseda Konfederácie politických väzňov ČR František Wiendl. Počas druhej svetovej vojny bol účastníkom protinacistického a po roku 1948 aj protikomunistického odboja, píše TASR na základe správ portálov Novinky.cz a iDnes.
Wiendl pomohol utiecť za hranice niekoľkým desiatkam ľudí, ktorých komunistický režim prenasledoval. Odsúdili ho za to na osemnásť rokov väzenia. Za svoje činy získal okrem iných vyznamenaní aj Rad TGM III. stupňa.
O Wiendlovej smrti informovala Pamäť národa na sociálnych sieťach. „Skutočný hrdina, ktorý si za našu slobodu odsedel desať rokov v komunistických lágroch a väzniciach. Úžasný, čestný a principiálny chlap s veľkým príbehom,“ stálo vo vyhlásení.
Wiendl sa narodil 31. decembra 1923 v meste Klatovy. „Ako mladík sa aktívne zapojil do protinacistického odboja. Po februári 1948 šíril s otcom protikomunistické letáky a písal v meste na steny heslo ‚Smrť komunizmu‘,“ napísala Pamäť národa.
Cez pohorie Šumava previedol za československé hranice dvadsaťosem ľudí, ktorým hrozilo od komunistov nebezpečenstvo. Za svoj činy bol v roku 1950 spolu s ďalšími 13 ľuďmi odsúdený za vlastizradu na 18 rokov väzenia.
„Väzenie znamenalo nádej na život. Bál som sa len trestu smrti,“ povedal raz Wiendl pre Paměť národa. Šesť rokov strávil jáchymovských uránových baniach. Na slobodu sa dostal v roku 1960.
Po Nežnej revolúcii bol Wiendl jedným zo zakladajúcich členov Konfederácie politických väzňov, neskôr sa stal predsedom jej klatovskej pobočky.
Bol držiteľom Radu TGM III. stupňa, ceny Pamäte národa i Ústavu pre štúdium totalitných režimov za statočné občianske postoje v čase nacistickej okupácie a komunistickej diktatúry.
Wiendl pomohol utiecť za hranice niekoľkým desiatkam ľudí, ktorých komunistický režim prenasledoval. Odsúdili ho za to na osemnásť rokov väzenia. Za svoje činy získal okrem iných vyznamenaní aj Rad TGM III. stupňa.
O Wiendlovej smrti informovala Pamäť národa na sociálnych sieťach. „Skutočný hrdina, ktorý si za našu slobodu odsedel desať rokov v komunistických lágroch a väzniciach. Úžasný, čestný a principiálny chlap s veľkým príbehom,“ stálo vo vyhlásení.
Wiendl sa narodil 31. decembra 1923 v meste Klatovy. „Ako mladík sa aktívne zapojil do protinacistického odboja. Po februári 1948 šíril s otcom protikomunistické letáky a písal v meste na steny heslo ‚Smrť komunizmu‘,“ napísala Pamäť národa.
Cez pohorie Šumava previedol za československé hranice dvadsaťosem ľudí, ktorým hrozilo od komunistov nebezpečenstvo. Za svoj činy bol v roku 1950 spolu s ďalšími 13 ľuďmi odsúdený za vlastizradu na 18 rokov väzenia.
„Väzenie znamenalo nádej na život. Bál som sa len trestu smrti,“ povedal raz Wiendl pre Paměť národa. Šesť rokov strávil jáchymovských uránových baniach. Na slobodu sa dostal v roku 1960.
Po Nežnej revolúcii bol Wiendl jedným zo zakladajúcich členov Konfederácie politických väzňov, neskôr sa stal predsedom jej klatovskej pobočky.
Bol držiteľom Radu TGM III. stupňa, ceny Pamäte národa i Ústavu pre štúdium totalitných režimov za statočné občianske postoje v čase nacistickej okupácie a komunistickej diktatúry.