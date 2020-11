Zomrel prvý černoššký starosta New Yorku David Dinkins

New York 24. novembra (TASR) - Vo veku 93 zomrel bývalý starosta New Yorku David Dinkins, bol prvým a doposiaľ aj jediným afroamerickým šéfom magistrátu v tomto najľudnatejšom meste USA. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Dinkins, ktorý bol newyorským starostom v rokoch 1990-1993, podľa správ miestnej tlače zomrel v pondelok večer vo svojom byte na Manhattane. V bezvedomí ho našiel jeho zdravotný asistent, ktorý zavolal políciu. Podľa predbežných údajov zomrel prirodzenou smrťou, informuje ďalej AP.



Rodák z New Jersey sa po skončení vysokej školy presťahoval do Harlemu - historicky černošskej časti New Yorku, kde sa začal angažovať ako komunálny politik. Starostom sa stal na Nový rok v roku 1990.



Počas jeho pôsobenia na poste starostu však v New Yorku vzrástol počet vrážd a miera nezamestnanosti, čo prispelo k jeho prehre vo voľbách v roku 1993. Porazil ho vtedy Rudy Giuliani, súčasný právnik dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Giuliani v utorok ráno vyjadril úprimnú sústrasť Dinkinsovej rodine, ako aj všetkým obyvateľom New Yorku, "ktorí ho (Dinkinsa) milovali a podporovali," napísal na Twitteri.



Po odchode z politiky Dinkins pôsobil na prestížnej Kolumbijskej univerzite v New Yorku.