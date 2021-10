Zomrel prvý porevolučný iránsky prezident Abol Hasan Baní Sadr

Teherán 8. októbra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v sobotu prvý prezident Iránskej islamskej republiky Abol Hasan Baní Sadr, uviedla iránska oficiálna tlačová agentúra IRNA. Informuje o tom agentúra AFP.



"V sobotu po dlhej chorobe zomrel v nemocnici Pitié-Salpetriere v juhovýchodnej časti francúzskej metropoly Paríž Abol Hasan Baní Sadr," uviedla IRNA s odvolaním sa na zdroje blízke bývalému iránskemu prezidentovi.



Baní Sadr, stúpenec liberálneho islamu, bol prvým iránskym prezidentom po islamskej revolúcii z roku 1979. Do funkcie ho zvolili v januári 1980, iránsky parlament ho však odvolal už v roku 1981. Oponoval totiž vtedajšiemu najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Rúholláhovi Chomejnímu, píše AFP. Odvtedy žil Baní Sadr v exile v Paríži.



Od začiatku svojho mandátu čelil obrovským ťažkostiam, akými boli napríklad kríza so zadržiavaním amerických rukojemníkov v Teheráne, vojna medzi Irakom a Iránom, ekonomická kríza a opozícia fundamentalistického duchovenstva. Ako stúpenec "tretej cesty islamu", ktorá rešpektuje demokratické princípy vlády, čelil intenzívnemu nátlaku zo strany radikálov.



V júni 1981 ho parlament so súhlasom ajatolláha Chomejního odvolal za "politickú neschopnosť". Baní Sadr bezprostredne po svojom odvolaní opustil Irán ukrytý na palube vojenského lietadla, ktoré uniesol jeden z jeho prívržencov. Po príchode do Francúzska získal politický azyl.



V auguste 1981 založil exilovú opozičnú Národnú radu iránskeho odporu (NCRI) s ďalším exilovým vodcom Masúdom Radžavím, ktorý takisto s Iránu ušiel na palube uneseného vojenského lietadla. Radžaví však organizáciu po necelých troch rokoch opustil a od mája 1984 žije vo francúzskom meste Versailles.