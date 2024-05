Zomrel prvý príjemca geneticky upravenej prasacej obličky

Boston 12. mája (TASR) – Takmer dva mesiace po transplantácii zomrel v Spojených štátoch prvý príjemca geneticky upravenej prasacej obličky. V noci na nedeľu to vyhlásila rodina pacienta. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Príjemcom obličky bol koncom marca 62-ročný Richard Slayman. Zákrok trval štyri hodiny a vykonala ho Massachusettská všeobecná nemocnica v Bostone. Chirurgovia tesne po ňom predpokladali, že nová oblička by mala vydržať najmenej dva roky.



Prvá úspešná transplantácia prasacej obličky živému príjemcovi predstavuje prelom v oblasti takzvanej xenotransplantácie, teda prenose orgánov zo zvieraťa človeku. Zatiaľ je však pomerne riskantná, pacienti po predošlých dvoch transplantáciách prasacieho srdca v USA neprežili dlhšie než dva mesiace.



Xenotransplantáciu zatiaľ neschválil ani americký Úrad pre potraviny a lieky (FDA). Pred jej rozšírením je podľa úradu potrebné získať ešte množstvo údajov, čo môže trvať niekoľko rokov.



FDA povolil transplantáciu obličky Slaymanovi v rámci programu umožňujúceho použitie experimentálnych postupov v prípade život ohrozujúceho stavu pacienta, ak nie sú k dispozícii riadne prostriedky.



Slayman sa transplantácii obličky podrobil už v roku 2018. Minulý rok však musel opäť nastúpiť na dialýzu po tom, ako mu oblička začala zlyhávať. Lekári mu transplantáciu prasacej obličky navrhli po výskyte komplikácií s dialýzou.



Genetická modifikácia prasacích orgánov má za cieľ znížiť riziko odmietnutia orgánu príjemcovým organizmom. Pokrok v tejto oblasti by mohol priniesť nádej množstvu pacientov čakajúcich na vhodné orgány na transplantáciu. Iba v USA sú na zozname čakateľov desaťtisíce osôb.