Zomrel R. Gardiner, gitarista Bowieho a Popa, autor hitu The Passenger

Glasgow 18. mája (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel škótsky gitarista a skladateľ Ricky Gardiner, ktorý účinkoval na štúdiových albumoch Low od Davida Bowieho a Lust for Life od Iggyho Popa; oba vyšli v roku 1977.



Informoval o tom v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na amerického hudobného producenta Tonyho Viscontiho, ktorý smutnú správu oznámil na sociálnych sieťach. Gardinerovi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu.



Rodák z Edinburghu začínal s progrockovou skupinou Beggars Opera, ktorú založil v roku 1969. Formácia sa stala "kultovou" v celej Európe, najmä v Nemecku.



Gardiner neskôr dostal pozvanie na nahratie gitary na Viscontiho sólový album Visconti's Inventory z roku 1977. Ten mu navrhol, aby účinkoval aj na Bowieho albume Low.



V rovnakom čase sa zúčastnil aj na nahrávaní Popovho albumu Lust for Life, na ktorom sa podieľal aj autorsky. Jeho najznámejšou kompozíciou je na ňom skladba The Passenger, ktorá patrí k ikonickým skladbám svetového rocku.