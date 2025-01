Zomrel rabín Isak Haleva, viedol malú židovskú komunitu v Turecku

Ankara 14. januára (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel rabín Isak Haleva, ktorý viac než dve desaťročia viedol malú židovskú komunitu v Turecku. V utorok to podľa agentúry AFP oznámilo vedenie komunity na sociálnej sieti X. Sústrasť vyjadril turecký prezident Recep Tayyip Erdogan i primátor Istanbulu Ekrem Imamoglu, informuje TASR.



"Vždy veril v jednotu mieru a lásky a roky viedol našu komunitu v súlade s týmto presvedčením," uvádza sa vo vyhlásení. Nespresňuje, kedy zomrel.



Haleva sa narodil v Istanbule v roku 1940. Po získaní základného vzdelania na židovskej strednej škole odišiel do Jeruzalema, kde sa učil za rabína. Titul získal v roku 2002.



Od založenia modernej tureckej republiky bol Haleva podľa informácií uverejnených v komunitných novinách tretím vedúcim rabínom.



V roku 1961 sa vrátil do Istanbulu, kde vyučoval na židovskej strednej škole, ako aj hebrejčinu a židovskú náboženskú kultúru na Marmarskej univerzite a na univerzite Sakarya v Serdivane.



Ako píše AFP, Haleva okrem rodnej turečtiny hovoril plynule aj hebrejsky, aramejsky, anglicky, francúzsky a španielsky. Takisto vedel čítať a hovoriť v ladine - tradičnom jazyku sefardských Židov, ktorý spája prvky hebrejčiny a španielčiny.



Židovská komunita v Turecku má podľa AFP v súčasnosti menej než 15.000 príslušníkov. Ešte začiatkom storočia ich mala približne 200.000. Väčšina z nich sú potomkovia tých, ktorí sa po úteku alebo vyhnaní zo Španielska počas inkvizície v 15. storočí uchýlili do Osmanskej ríše.