Zomrel rakúsky pianista Alfred Brendel, mal 94 rokov

Londýn 18. júna (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel v utorok v Londýne rakúsky pianista Alfred Brendel, považovaný za jedného z najväčších hudobných velikánov 20. storočia. Oznámil to jeho hovorca Thomas Hull, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Zomrel pokojne... obklopený svojimi milovanými,“ povedal Hull.



Brendel žil v britskej metropole viac než 50 rokov a mal povesť skromného a mimoriadne sebakritického človeka. Pri vstupe na pódium alebo pri odchode z neho sa na svojich vždy vypredaných recitáloch len krátko a rýchlo uklonil. Britský denník The Guardian raz napísal, že tento umelec nikdy nebol stvorený „pre ohňostroje a teatrálnosť“.



Na klavír začal hrať ako šesťročný, píše AFP.



Najviac ho preslávili jeho interpretácie diel veľkých európskych skladateľov, ako boli Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms a Liszt.



Narodil sa ako rakúsky občan 5. januára 1931 v obci Loučná nad Desnou (vtedajší Wiesenberg) na Morave v Českej republike a detstvo strávil cestovaním po Juhoslávii a Rakúsku. Po druhej svetovej vojne sa rodina presťahovala do Grazu v Rakúsku, kde Brendel študoval na mestskom konzervatóriu.



Keď v decembri 2008 ukončil koncertnú kariéru vo Viedni, na otázku, čo mu bude najviac chýbať, odpovedal: „Adrenalín.“ A „napriek všetkým tým otravným kašľom a zvoneniu mobilných telefónov a načúvacích prístrojov“ aj publikum, dodal.