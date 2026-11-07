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Zomrel režisér čilského oscarového filmu Fantastická žena

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Sebastián Lelio sa narodil v roku 1974 v Argentíne, vyrastal však v Čile. Niekoľko rokov žil aj v Berlíne.

Autor TASR
Buenos Aires 7. novembra (TASR) - Vo veku 52 rokov zomrel čilský oscarový režisér Sebastián Lelio, ktorý sa preslávil najmä filmom Fantastická žena (A Fantastic Woman). Jeho úmrtie v piatok oznámila jeho partnerka herečka Amalia Kassaiová, informovala agentúra DPA.

Kassaiová v príspevku na sociálnej sieti Instagram uviedla, že príčinou smrti boli zdravotné problémy. Podľa informácií miestnych médií našli Lelioa mŕtveho v jeho dome v štvrti Las Condes neďaleko čilskej metropoly Santiago.

Čilský minister kultúry Francisco Undurraga vyjadril v súvislosti s režisérovým úmrtím hlboký zármutok. Ocenil, že Lelio pomohol dostať čilskú kinematografiu do medzinárodného povedomia.

Čilská herecká asociácia Chile Actores označila Leliovu smrť za „obrovskú stratu“ pre kultúru a filmový priemysel krajiny.

Lelio získal v roku 2018 cenu americkej filmovej akadémie Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film za svoju snímku Fantastická žena. Dráma je príbehom transrodovej ženy, ktorá po smrti svojho partnera čelí predsudkom a diskriminácii. Film je dodnes jediným čilským víťazom v tejto oscarovej kategórii.

Táto snímka získala v roku 2017 aj Strieborného medveďa za najlepší scenár na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne.

Oceneňovaný bol aj Leliov starší film Gloria, ktorý mal premiéru na berlínskom festivale v roku 2013 a získal následne viacero ocenení. Lelio neskôr režíroval aj jeho hollywoodsky remake, v ktorom hlavnú úlohu stvárnila Julianne Mooreová.

Sebastián Lelio sa narodil v roku 1974 v Argentíne, vyrastal však v Čile. Niekoľko rokov žil aj v Berlíne.
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