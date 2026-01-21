< sekcia Zahraničie
Zomrel Rob Hirst, zakladajúci člen skupiny Midnight Oil
Podľa stanice ABC News hudobníkovi pred vyše troma rokmi diagnostikovali rakovinu pankreasu.
Autor TASR
Sydney 21. januára (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel Rob Hirst, bubeník, skladateľ a zakladajúci člen austrálskej rockovej skupiny Midnight Oil. Podľa stanice ABC News hudobníkovi pred vyše troma rokmi diagnostikovali rakovinu pankreasu.
Hirst bol spoluautorom známych skladieb skupiny Midnight Oil ako Power and the Passion, Blue Sky Mine, The Dead Heart, Beds Are Burning, Forgotten Years, King of the Mountain, či Truganini. Zanechal i niekoľko sólových projektov.
Ide už o druhého zosnulého člena formácie, v novembri 2020 zomrel basgitarista Bones Hillman vo veku 62 rokov. Ako člen Midnight Oil pôsobil od roku 1987. Skupinu naďalej tvoria Peter Garrett (72, spev), Jim Moginie (69, gitara) a Martin Rotsey (69, gitara). Uznávané zoskupenie má na konte 13 štúdiových albumov a ďalšie nahrávky.
