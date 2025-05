Zomrel Robert Benton - režisér oscarového filmu Kramerová vs Kramer

Los Angeles 14. mája (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v nedeľu americký spisovateľ a režisér Robert Benton, ktorý má na konte aj cenou Oscar ocenený film Kramerová verzus Kramer. S odvolaním sa na denník New York Times o tom v noci na stredu informovala agentúra AFP.



Benton, obdivovateľ francúzskej novej vlny vo filme, ovplyvnil najmä kinematografiu 60. a 70. rokov 20. storočia. Tento bývalý umelecký riaditeľ časopisu Esquire bol – ešte pred svojou hollywoodskou kariérou – denníkom New York Times označený za nástupcu francúzskeho režiséra Françoisa Truffauta, ktorého štúdiá v Hollywoode pôvodne oslovili s návrhom na réžiu filmu Kramerová vs. Kramer.



Tento film z roku 1979 ponúkol neobvyklý pohľad na rozvod i trápenie, keď rodičia bojujú o starostlivosť o svojho syna, a stal sa jedným z najoceňovanejších filmov svojej doby. Získal deväť nominácií na Oscara, pričom úspešný bol napokon v piatich kategóriách: réžia a scenár, najlepší výkon v mužskej hlavnej role (Dustin Hoffman), najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe (Meryl Streepová) i najlepší film.



Benton sa preslávil aj spoluautorstvom scenára k filmu Bonnie a Clyde (1967) - v hlavných úlohách s Faye Dunawayovou a Warrenom Beattym - o slávnom páre, ktorý v 30. rokoch minulého storočia lúpil banky. Bol i spoluautorom filmu Superman (1978), kde hral Christopher Reeve, Marlon Brando a Margot Kidderová.



Benton napísal a režíroval niekoľko filmových adaptácií románov, čo je irónia osudu pre človeka, ktorý v detstve trpel ťažkou dyslexiou, čo mu bránilo prečítať viac ako niekoľko strán textu naraz.



Ako režisér sa pripomenul aj filmom Miesta v srdci (1984) - príbehom texaskej vdovy, ktorá sa snaží prežiť Veľkú hospodársku krízu. Získal zaň Oscara za najlepší pôvodný scenár a Sally Fieldová dostala túto filmovú cenu v kategórii najlepšia herečka.



Počas svojej kariéry Benton režíroval iba asi desať celovečerných filmov, ale v Hollywoode mal rešpekt pre svoj talent a pokoru. „Existujú režiséri, ktorí dokážu z hercov vydolovať skvelé výkony. Ja nie som jedným z nich,“ tvrdil novinárom v rozhovoroch, ktoré poskytoval len zriedka.