Zomrel rockový bubeník Lee Kerslake, hral s Uriah Heep i Osbournom

Londýn 21. septembra (TASR) - Britský hudobník Lee Kerslake, ktorý pôsobil ako v rockovej skupine Uriah Heep a podieľal sa aj na dvoch štúdiových albumoch Ozzyho Osbourna, zomrel vo veku 73 rokov po boji s rakovinou prostaty.



Jeho úmrtie oznámil na sociálnej sieti Facebook bývalý člen zmienenej formácie Ken Hensley, ktorého v pondelok citovala spravodajská stanica Sky News.



Osbourne bol tiež medzi tými, ktorí zosnulému kolegovi vzdali hold. "Je to už 39 rokov odvtedy, čo som videl Leeho, ale on bude navždy žiť na nahrávkach, ktoré sme spolu vytvorili," napísal Osbourne.



Kerslake sa narodil v roku 1947 v meste Bournemouth ležiacom na juhu Anglicka. Členom skupiny Uriah Heep sa stal v roku 1971 a nahral s ňou deväť štúdiových albumov. Formáciu opustil v roku 1978.



Následne sa stal bubeníkom Osbournovho sólového projektu a nahral s ním dve platne - Blizzard of Ozz (1980) a Diary of a Madman (1981). V roku 2004 však spolu s ďalším účinkujúcim - basovým gitaristom Bobom Daisleym - prehral súdny spor o tantiémy z týchto albumov.



Osbourne zaslal Kerslakovi ako jeho posledné želanie platinové certifikáty za predaj oboch albumov. Kerslake v decembri 2018 oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu prostaty.