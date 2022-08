Zomrel Roland Mesnier, ktorý pracoval ako šéfcukrár v Bielom dome

Washington 28. augusta (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel v piatok v USA dlhoročný šéfcukrár v Bielom dome Roland Mesnier, ktorý pripravoval dezerty pre piatich amerických prezidentov. Historická asociácia Bieleho domu na svojej webovej stránke v nedeľu uviedla, že tento kulinársky majster zomrel po krátkej chorobe. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Mesnier sa pripojil k personálu sídla amerického prezidenta v roku 1979 za vlády Jimmyho Cartera a pracoval tam až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2004 počas úradovania Georgea W. Busha.



"Mám veľmi pekné spomienky na šéfcukrára Mesniera. Miloval ľuďom vyvolávať úsmevy svojimi krásnymi výtvormi vrátane slávnych perníkových chalúpok na Vianoce," uviedla bývalá prvá dáma USA Hillary Clintonová v príspevku na Twitteri.



Prezidentská nadácia a inštitút Ronalda Reagana taktiež vyjadrila sústrasť nad Mesnierovým úmrtím a poznamenala, že Mesnier bol šéfcukrárom v Bielom dome 25 rokov.



Mesnier, ktorý sa narodil v dedinke Bonnay na východe Francúzska, zomrel v americkom štáte Virgínia na komplikácie súvisiace s rakovinou, píše denník The Washington Post, ktorý citoval jeho syna Georgea.



Pochádzal zo skromných pomerov a narodil sa do rodiny s deviatimi deťmi. Predtým, ako ho v roku 1979 najala prvá dáma USA Rosalynn Carterová, pracoval vo veľkých hoteloch v Nemecku, Británii a na Bermudách.