Moskva/Oslo 27. februára (TASR) - Vo veku nedožitých 72 rokov zomrel ruský politológ a novinár Gleb Pavlovskij, ktorý bol do roku 2011 jedným z poradcov ruského prezidenta Vladimira Putina. V posledných rokoch bol však Pavlovskij Putinovým ostrým kritikom.



S odvolaním sa na ruské agentúry TASS a RIA Novosti o tom v pondelok informoval nórsky spravodajský portál TV2.no.



Pavlovskij bol za sovietskych čias disidentom. Po rozpade ZSSR založil a viedol Nadáciu pre efektívnu politiku (FEP), ktorá sa zaoberá konzultáciami v oblasti politických technológií a predvolebnými kampaňami.



FEP okrem iného pracovala na úspešných predvolebných kampaniach Borisa Jeľcina i jeho nástupcu vo funkcii prezidenta Vladimira Putina.



Pavlovskij bol známy ako kľúčový politický stratég Kremľa počas prvých funkčných období prezidenta Putina. S jeho administratívou Pavlovskij spolupracoval do roku 2011 a odvtedy bol voči Kremľu v politickej opozícii.



Pavlovského tím sa zapojil aj do kampane Viktora Janukovyča pred prezidentskými voľbami na Ukrajine v roku 2004.