Moskva 30. marca (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel ruský spisovateľ Jurij Bondarev, ktorý bol výrazným predstaviteľom ruskej a sovietskej vojnovej prózy. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Bondarev sa zapojil do druhej svetovej vojny - najprv ako dobrovoľník, neskôr narukoval a stal sa dôstojníkom delostreleckej jednotky, pričom sa zapojil do bojov pri Stalingrade a došiel až k Dukle.



Vo svojich dielach zobrazil vojnu z pohľadu jednoduchého vojaka, so zdôraznením tragiky ľudských osudov a s vyjadrením hlbokého humanistického protestu proti vojne a nešťastiu ňou spôsobovanej.



Úspech mu priniesli romány Prápory žiadajú paľbu z roku 1957 a Posledné salvy z roku 1959, ktoré boli aj sfilmované. Podieľal sa napríklad aj na scenári k filmovej epopeji Oslobodenie.