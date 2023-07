Zomrel šéf firmy, ktorá vyvinula systém na monitorovanie internetu

Moskva/Praha 22. júla (TASR) - Vo veku 40 rokov zomrel ruský podnikateľ Anton Čerepennikov, známy zakladateľ skupiny IT spoločností IKS Holding, ktorá sa aktívne podieľala na realizácii balíka služieb používaných na sledovanie používateľov internetu v Rusku.



Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), Čerepennikova našli mŕtveho v piatok večer v jeho kancelárii na Mičurinovej triede v Moskve. Predbežnou príčinou smrti je zástava srdca.



Spoločnosť IKS Holding vznikla v roku 2018 a združuje približne 30 spoločností. Je medzi nimi firma Citadeľ zaoberajúca sa informačnou bezpečnosťou.



RFE/RL dodala, že spoločnosť Citadeľ vyvinula a zdokonaľuje systémy operatívno-pátracích činností (SORM) - ide o technickú špecifikáciu pre rozhrania zákonného odpočúvania telekomunikačných a telefónnych sietí prevádzkovaných v Rusku.



Telekomunikační operátori v Rusku sú povinní inštalovať SORM svojim klientom, a to v súlade so zákonom prijatým v Rusku. SORM umožňuje cielené sledovanie telefonickej aj internetovej komunikácie.



Pôvodne bol SORM v roku 1995 zavedený s cieľom umožniť prístup k údajom zo sledovania pre ruskú tajnú službu FSB. V nasledujúcich rokoch sa však prístup rozšíril aj na iné orgány činné v trestnom konaní.



Čerepennikov a holdingová spoločnosť, na ktorej čele stál, boli sankčnom zozname USA, doplnila RFE/RL.