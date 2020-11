Zomrel sériový vrah Peter Sutcliffe, tzv. yorkshirský rozparovač

Londýn 13. novembra (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel v piatok britský sériový vrah Peter Sutcliffe, známy ako yorkshirský rozparovač. Jeho smrť potvrdil hovorca väzenskej služby, informoval britský denník The Guardian.



Sutcliffe zomrel v univerzitnej nemocnici v severoanglickom grófstve Durham, tri kilometre od mužskej väznice Frankland, kde si od roku 1981 odpykával 20-násobný doživotný trest za vraždu 13 žien a pokus o vraždu ďalších siedmich.



Hospitalizovali ho po tom, ako sa u neho prejavilo ochorenie COVID-19 spôsobené novým druhom koronavírusu. Zrejme najznámejší väzeň v Spojenom kráľovstve, ktorý zároveň trpel obezitou a cukrovkou, údajne odmietal lekársku starostlivosť.



Usvedčený sériový vrah Sutcliffe ženy zabíjal kladivami a skrutkovačmi v rokoch 1975 až 1980. Jeho najmladšia obeť mala 16 rokov a najstaršia 42. Policajný zbor počas vyšetrovania viackrát pochybil - Sutcliffa v súvislosti s vraždami až deväťkrát vypočuli a následne prepustili.



Policajti ho napokon zadržali v januári 1981 pri cestnej kontrole. V aute s falošnými poznávacími značkami, kde bol Sutcliffe spolu so sexuálnou pracovníčkou, objavili skrutkovače. Neskôr našli neďaleko vozidla aj nôž a kladivo, ktoré tam Sutcliffe zahodil. Krátko na to sa k vraždám priznal.



Po svojom odsúdení začal Sutcliffe používať rodné priezvisko svojej matky a v záznamoch väzenskej správy bol vedený ako Peter Coonan.