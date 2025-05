Zomrel skladateľ Alf Clausen, 27 rokov písal hudbu pre Simpsonovcov

Los Angeles 31. mája (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel vo štvrtok americký skladateľ Alf Clausen, ktorého hudba 27 rokov tvorila základný sprievod k televíznemu animovanému seriálu Simpsonovci. Dvojnásobný držiteľ ceny Emmy skonal vo svojom dome v Los Angeles po približne desaťročnom boji s Parkinsonovou chorobou, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Al Jean, jeden z prvých scenáristov Simpsonovcov, ktorý bol v 90. rokoch jednou z kľúčových tvorivých osobností seriálu, na platforme X uviedol, že „Clausen bol neuveriteľne talentovaný človek, ktorý pre Simpsonovcov urobil veľmi veľa“.



Zatiaľ čo ústrednú pieseň seriálu skomponoval Danny Elfman, Clausen sa k tímu seriálu spoločnosti Fox, ktorý vytvoril Matt Groening, pridal v roku 1990 a až do roku 2017 zabezpečoval v podstate všetku jeho hudbu. Zložil takmer 600 partitúr a dirigoval 35-členný orchester, ktorý ju nahrával v štúdiu.



Jeho kolegovia tvrdili, že jeho hudba je kľúčovou komediálnou zložkou seriálu, ale Clausen bol presvedčený, že najlepším spôsobom, ako podporiť gagy Homera, Marge, Barta, Lisy a mnohých ďalších kreslených postáv, je urobiť hudbu čo najpriamejšou.



„Pre skladateľa je to práca snov. Matt Groening mi veľmi zavčasu povedal: ‚Nie sme kreslený film. Sme dráma, kde sú postavy animované. Chcem, aby si to poňal ako drámu," uviedol Clausen v roku 1998 pre magazín Variety. Groening ho v rozhovore z roku 1996 označil za „jeden zo skrytých pokladov tejto šou“.



Clausen, ktorý sa podieľal aj na hudbe k televíznym seriálom Mesačný svit či ALF, bol nominovaný celkovo na 30 cien Emmy, z toho 21-krát za Simpsonovcov. Dvakrát vyhral - v rokoch 1997 a 1998. Získal tiež päť ocenení Annie, ktoré sa udeľujú za prácu v oblasti animácie vo filme a televízii.



Clausen sa narodil v Minneapolise a vyrastal v Jamestowne v Severnej Dakote. V roku 1966 absolvoval štúdium na Berklee College of Music v Bostone a presťahoval sa do Los Angeles, kde začal hudobnú kariéru. V 70. rokoch pôsobil ako hudobný režisér vo viacerých televíznych programoch vrátane Donny & Marie.



Zo seriálu Simpsonovci ho prepustili v roku 2017 v rámci znižovania nákladov, čo pobúrilo jeho spolupracovníkov i fanúšikov. Clausena nepožiadali, aby zložil hudbu k celovečernej snímke Simpsonovci vo filme (2007). Tvorcovia touto úlohou poverili nemeckého skladateľa Hansa Zimmera.