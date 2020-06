Zomrel slávny americký režisér

New York 22. júna (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel v pondelok v New Yorku uznávaný americký filmový režisér Joel Schumacher. Informovala o tom agentúra AP. Príčinou smrti bola rakovina.



Schumacher sa narodil 29. augusta 1939 v New Yorku. Jeho rodina sa do USA presťahovala zo Škandinávie. Pôvodne vyštudoval odevný dizajn.



Je tvorcom filmov ako Hráči so smrťou (1990), Voľný pád (1993), Zomrieť mladý (1991), pokračovaní kultových filmov režiséra Tima Burtona o superhrdinovi Batman navždy (1995), Batman a Robin (1997) a mnohých ďalších snímok.



V roku 2004 natočil film Fantóm opery, ktorý bol v troch kategóriách nominovaný na Zlatý glóbus a na Oscara.