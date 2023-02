Zomrel slávny španielsky režisér Carlos Saura

Madrid 10. februára (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel v piatok oceňovaný španielsky režisér Carlos Saura, informoval na svojom webe denník El Mundo s odvolaním sa na tvít španielskej filmovej akadémie.



Carlos Saura je spolu s Luisom Buuelom a Pedrom Almodóvarom považovaný za jedného z najznámejších španielskych filmárov.



V kinematografii pôsobil Saura sedem desaťročí - až do svojej smrti - a dosiahol pritom veľké medzinárodné uznanie. Nakrútil približne 50 filmov.



Tri z nich filmov boli nominované na prestížnu filmov cenu Oscar. Okrem toho ho trikrát ocenili na filmovom festivale v Berlíne – dva razy si odniesol sošku Strieborného a raz Zlatého medveďa – a štyri razy "bodoval" na festivale v Cannes. Bol aj nositeľom Európskej filmovej ceny za celoživotné dielo.



Jeho najnovší film Las paredes habla bol v Španielsku uvedený len minulý piatok.



Od malička bol fascinovaný fotografovaním, čo ho priviedlo i k štúdiu filmárstva v Madride, kde v roku 1957 absolvoval a do roku 1963 aj prednášal. Po vylúčení zo školy - z politických dôvodov - sa venoval nakrúcaniu svojich autorských filmov.



Aj keď v kategórii hraného filmu začínal s neorealistickými Delikventmi (1960), postupne - inšpirovaný surrealizmom Luisa Buuela - vkladal do svojich filmov metafory a symbolizmus - aby sa vyhol dobovej cenzúre počas režimu generála Franka.



Jeho filmy Cousin Angelica a Cria cuervos, ktoré sa zaoberajú spoločnosťou za frankistických čias, získali v rokoch 1974 a 1976 ocenenia na filmovom festivale vo francúzskom meste Cannes.



Po definitívnom páde Frankovho režimu sa Saura obrátil k fúzii hudby a hraného filmu - v 80. rokoch vytvoril baletu zasvätenú trilógiu v spolupráci s choreografom a tanečníkom Antoniom Gadesom.



Po snímke Krvavá svadba (1981), ktorá predstavovala zvláštny druh dokumentu, nasledovala svojrázna adaptácia Carmen (1982), ktorá potešila aj fanúšikov gitarovej hudby – popri originálnych pasážach zo známej opery Georgea Bizeta je totiž vo filme výrazne prítomný aj flamencový gitarista Paco de Lucia. Záverečnou časťou je potom Čarodejná láska z roku 1986.



Na sklonku života sa Saura venoval tvorbe hudobných dokumentov.